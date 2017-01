Sie geben täglich Rauchzeichen: Schüler stehen nach dem Unterricht auf dem Weg vor der Schönwerth-Realschule und rauchen. Das Problem dabei: Sie sind unter 18. Und sie werfen ihre Kippen und Zigarettenschachteln in die Gärten der Anwohner. Das stinkt Konrektor Andreas Rupprecht gewaltig.

Eltern erlauben es oft

Hoffen auf Vernunft

Er setzt jetzt mit Polizei und Jugendamt zur Gegenmaßnahme an. "Eigentlich habe ich keine Handhabe, weil das außerhalb des Schulgeländes passiert", sagt Rupprecht. Trotzdem will er verhindern, dass die Jugendlichen dort rauchen. "Die stehen da demonstrativ. Für die jüngeren Schüler schaut das vielleicht cool aus, so dass sie auch das Rauchen anfangen. Deshalb müssen wir diese Gruppen unbedingt zerschlagen, obwohl es nur ungefähr 20 Schüler sind." Seine Versuche, mit den Jugendlichen zu sprechen, schlugen bisher fehl. "Ich habe sie oft ermahnt, aber es scheint ihnen egal zu sein." Er hat Schüler in Absprache mit den Eltern schon zu einer Kippen-Aufsammel-Aktion verdonnert. Selbst das scheint nichts zu helfen.Gerade die Eltern sind für Rupprecht ein Problem: "Manche Schüler antworten mir, dass ihre Eltern das Rauchen erlauben. Aber die Eltern können es gar nicht erlauben, weil es in der Öffentlichkeit für unter 18-Jährige verboten ist." Das sieht auch Polizeisprecher Hans-Peter Klinger: "Es gibt Eltern, die für Vernunft einfach nicht zu erreichen sind. Wir könnten hinfahren und die Zigaretten sicherstellen. Aber dann kommen Eltern, holen die Zigaretten ab und geben sie ihren minderjährigen Kindern." Auch die Anwohner beschweren sich vielfach bei der Schulleitung, schicken sogar Fotoaufnahmen von den Rauchern mit. Konrektor Rupprecht hofft, dass die Schüler ihr Verhalten ändern und das Qualmen lassen. "Ich habe ihnen schon gesagt, wenn sie so weitermachen, sind die Polizei und das Jugendamt zuständig. Das ist kein Bluff von mir." Polizei und Schule wollen gemeinsam an den Verstand der Erziehungsberechtigten und der Raucher appellieren. "Es ist nicht nur per Gesetz verboten. Rauchen hinterlässt erhebliche gesundheitliche Schäden", sagt der Polizist. Und: "Auch der Schulweg ist Teil der Schule und somit hat diese das Erziehungsrecht." Aus diesem Grund bemüht sich Andreas Rupprecht, die Jugendlichen vom Rauchen abzubringen. "Wir wollen unsere Schüler schützen, uns liegt viel an ihrem Wohl." Das macht die Realschule bisher mit Drogenprävention im Biologieunterricht.Anders als die Schule hätte die Polizei die Möglichkeit, einzuschreiten. "Wir könnten eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit erstatten oder ein Bußgeld erheben", sagt Klinger. Doch er und Rupprecht hoffen auf die Vernunft der Jugendlichen."Wenn wir gegen die Schüler vorgehen, dann verstecken sie sich hinter der nächsten Ecke. Damit ist niemandem geholfen. Wir wollen sie darauf aufmerksam machen, dass sie etwas machen, das ihnen nicht gut tut." Klinger hat die Informationen, die er von Konrektor Rupprecht erhalten hat, ans Jugendamt weitergegeben.