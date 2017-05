Running Snail - die rennende Schnecke - schafft es in drei Sekunden von null auf hundert. Weil sie unter Strom steht. Als Verbrenner brachte es der OTH-Bolide auf die Werte eines Porsche 911, immerhin um die fünf Sekunden. Wie langweilig, das war gestern.

Komplett neuer Ansatz

Kilowatt bändigen

Nicht nur Technik

Fakten Das Running-Snail-Team der OTH Amberg-Weiden (Regensburg hat auch ein Team) besteht aus rund 60 Studenten. Im Schnitt machen sie vier Semester mit. Der diesjährige E-Renner RS17 feiert sein Roll-out am Mittwoch, 17. Mai, bei dem Sponsor BHS Tabletop in Weiherhammer. Jede Saison muss ein neues Modell gebaut werden. Es repräsentiert einen geschätzten Wert von rund 250 000 Euro.



Running Snail wird heuer bei drei FSE-Wettbewerben starten: in Hockenheim, Tschechien und Ungarn (alle im August). Preise gibt es auch in Kategorien wie Konstruktion, Businessplan oder Präsentation. An Rennendisziplinen müssen Beschleunigungs- und Ausdauertests absolviert werden. 35 internationale Teams auch namhafter Technischer Universitäten gehen in der Elektro-Klasse an den Start. 2016 machte der RS16 in der Gesamtwertung einen 1., 4., 5. und 24. Platz. (zm)

Amberg/Weiden. Es geht was in der Werkstatt. Es wird gearbeitet. Von Lampenfieber keine Spur. Und das neun Tage vor dem ersten wirklich großen Auftritt des Hochschul- Rennteams in diesem Jahr: die Enthüllung des RS17 bei BHS Tabletop in Weiherhammer. Noch fällt es schwer, sich das rußig-mattschwarze Monocoque im gleißenden Licht einer werbewirksamen Roll-out-Gala vorzustellen. Wird schon werden, studentische Gelassenheit eben.Das Rennteam der OTH Amberg-Weiden gibt es seit 2004. Damals kräftig angeschoben von dem Maschinenbauer Prof. Dr.-Ing. Horst Rönnebeck als Spiritus Rektor. Ein Jahr später feierte die erste "Rennschnecke" - wie die Studenten ihren Prototypen, in dem noch Teile vom Schrottplatz steckten, liebevoll nennen - Premiere. Es ging nach Silverstone, wo die Formula Student United Kingdom (FS UK) ausgetragen wird. Alles lief bestens bei dieser Feuertaufe.Bis zur letzten Runde des letzten Tests, der Endurance (Ausdauer). Die Startnummer 23 wurde von den Rennkommissaren an die Boxen beordert. Die Rennschnecke war heiß gelaufen. Mit der Auszeichnung "Best Newcomer 2005" kamen die Studenten von der Insel zurück. Achtbare Erfolge blieben Running Snail beschieden. Doch 2012 schickte das OTH-Team sein letztes Modell mit Verbrennungsmotor ins Rennen.Seit dem RS13 stehen die Boliden unter Strom. Ein Quantensprung für die innovationsfreudigen Kommilitonen, sagt Maximilian Morodan, einer der beiden Technischen Leiter. PS-Freaks müssen nun in Kilowatt (kW) rechnen, und die studentischen Rennschnecken mutierten zu wahren Beschleunigungs-Dragstern. Die Eckdaten: Mit seinem 62-PS-Motor von KTM brachte es der RS12-LC4 auf Werte unter fünf Sekunden von null auf hundert. Das jüngste Modell RS17 wird mit rund 100 Kilowatt (etwa 136 PS) angegeben und bleibt unter drei Sekunden, erzählt die zweite Technische Leiterin des Teams, Katharina Dimke.Doch nicht allein die elektrische Power machts. Running Snail leitete mit der 2012 gefassten Entscheidung, künftig in dem zwei Jahre zuvor geschaffenen Klassement Formula Student Electric (FSE) zu starten, einen tiefgreifenden konstruktiven Konzeptionswechsel ein. Die E-Renner werden durch vier Radnaben-Motoren angetrieben. Ein Allrad-Bolide also. Damit sahen sich die Studenten vor völlig neue Herausforderungen gestellt, an deren Optimierung sie Saison für Saison arbeiten.Das FS-Reglement schreibt vor, jedes Jahr einen neu gebauten Wagen in die Wettbewerbe zu schicken. Die Vorgängermodelle gehen an die Sponsoren oder stehen in Amberg im Erdgeschoss der OTH. Nicht weit weg von der Running-Snail-Werkstatt im Raum B01. Neun Tage vor dem Roll-out des RS17 herrscht dort erstaunlich ruhige, offenbar konzentrierte Betriebsamkeit. Knapp 20 Leute sind da, es ist also einiges los. Von einem Rennwagen jedoch weit und breit keine Spur. Der steht als nacktes Monocoque-Chassis gerade draußen in einem Lichthof. In das Armaturenbrett müssen die Löcher für die Cockpit-Instrumentierung und das Lenkrad gefräst und die scharfen Kanten abgeschliffen werden.Eine unangenehme und staubige Angelegenheit. Der Werkstoff ist trotz seines geringen Gewichts enorm hart. Viele Bauteile des OTH-Renners werden inzwischen aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFK, Carbon) gefertigt. Daran wird an diesem Nachmittag auch hauptsächlich gearbeitet. Es geht um die aufwendige Flügelkonstruktion über der Hinterachse. Eines der Probleme, das sich die Studenten durch die immens hohe Power der E-Motoren eingehandelt haben.Diese Kraft gebändigt und möglichst effektiv auf die Rennpiste zu bekommen, ist eine komplexe Ingenieurskunst für sich. Mit durchdrehenden Reifen sei kein FSE-Blumentopf zu gewinnen, schmunzelt Projektleiter Philipp Baruth vielsagend (hat wohl Spaß gemacht?) in sich hinein. Als weitere konstruktive Herausforderungen mussten die Studenten beim Wechsel auf den E-Boliden zudem annehmen, dass aus einer per mechanischem Differenzial zu verteilenden Kraftquelle vier wurden, die sehr diffizil elektronisch aufeinander abzustimmen sind. Zudem mussten Lösungen für die Aufhängung der Radnaben-Motoren gefunden werden. Deshalb zog beispielsweise die zuvor innenliegende Federungs- und Stoßdämpfer-Konstruktion nach außen auf das Chassis um.Running Snail ist viel mehr als Maschinenbau und experimentelles Schrauben. "Eigentlich sind wir wie eine komplette Firma aufgebaut", erzählt Teamleiterin Christiane Schieder und lenkt damit den Blick auf die beiden OTH-Standorte Amberg und Weiden. Ohne die kaufmännisch ausgerichteten Betriebswirtschaftler oder die public-relations-orientierten Medientechniker gebe es in der FSE keinen Pokal. Denn zu dem Wettbewerb gehören neben der Einhaltung des Reglements und konstruktiver Vorgaben ebenso, das gesamte Projekt vorzustellen, kalkulatorische Überlegungen darzulegen und den Boliden fiktiv an den Mann zu bringen.Wo es nur ginge, würden sie von der OTH unterstützt, erzählen die Running-Snail-Teamchefs. Zugleich stellen sie klar, dass die Aktivitäten der rund 60-köpfigen Gruppe ausschließlich außerhalb des Lehrbetriebs, also in der Freizeit, laufen. Mit bloßen Sandkastenspielen habe die FSE trotz des Spaßes dabei aber auch nichts zu tun. "Wir arbeiten zum Teil mit der Original-Software namhafter Automobilhersteller", rückt deshalb Baruth zurecht und lässt anklingen, dass Konzerne und Sponsoren in den studentischen Rennteams durchaus ernstzunehmende Nachwuchsschmieden sehen.___Weitere Informationen: