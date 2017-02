In der Ex-Hussel-Filiale in der Fußgängerzone sind nach einer Winterpause die Arbeiter von Bau-Service Braun aus Hohenburg wieder zugange. Sie sorgen dafür, dass der Laden in der Georgenstraße 9 potenziellen Mietern zur Verfügung stehen kann.

Neuer Putz im Inneren

"Der vordere Bereich wird neu verputzt, und es werden einheitliche Bodenplatten verlegt", erklärte Bauunternehmer Manfred Braun die Arbeiten im Inneren des Gebäudes. Ob schon potenzielle Ladenbetreiber Interesse bekundet haben, konnte Braun nicht beantworten. Dafür ist Architekt Lothar E. Keck zuständig. Der Kölner kümmert sich um die technischen Abwicklungen im Auftrag der Eigentümerin, eine holländische Firma, und weilt derzeit im Ausland.Bereits im August 2015 wurden die beiden Geschäfte in der Fußgängerzone, Hussel und O2, wegen Einsturzgefahr des Hauses geschlossen. Die Notsicherung konnte Ende vergangenen Jahres abgeschlossen werden. An der Struktur des um 1600 erbauten und unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes sei ein Klein-klein an stetem Umbau abzulesen, sagte Keck im Dezember bei einem Ortstermin. "Es war in einem katastrophalen Zustand", berichtete Statiker Martin Pudelko von der Firma Trafektum. (Angemerkt)