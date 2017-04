Ein Verkehrsteilnehmer erleidet während der Fahrt auf der Autobahn einen Herzanfall und kracht in die Leitplanke. Rasche Hilfe ist erforderlich. Doch das dauert, wenn der Notarzt Slalom durch die sich stauenden Autos fahren muss. Eine Gasse hingegen rettet Leben.

Unfallstelle erst räumen

Banner über der Autobahn

Polizei leitet aus Kracht es auf der Autobahn, dann bildet sich an der Unfallstelle natürlich ein Rückstau. Feuerwehren werden aber an der davor liegenden Anschlussstelle den Verkehr ausleiten sowie die Einfahrt sperren. "Zwischen den zwei Punkten, also dem Unfall und der Absperrung, steht der Verkehr, das ist klar", erklärt Friedrich Böhm, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Amberg. Ist der Unfall auf der rechten Fahrspur passiert, sind die Verletzten abtransportiert und kann gefahrlos die zweite Spur benutzt werden, leitet die Polizei die im Stau stehenden Autos auf der Überholspur an der noch nicht geräumten Unfallstelle vorbei. "So kann der eingeschlossene Verkehr abfließen, auch wenn die Bergungsarbeiten noch laufen."



Liegt allerdings ein umgekippter Lkw quer über den Fahrstreifen liegt, kann es sein, dass auf Anordnung der Polizei die im Stau stehenden Autos wenden und entgegengesetzt der Fahrtrichtung zur nächsten Anschlussstelle fahren. "Das darf aber nur auf Anordnung der Polizei geschehen", macht Böhm deutlich. "Wer illegal auf der Autobahn wendet oder rückwärts fährt, begeht einen schweren Verstoß." Erst kürzlich ist dies geschehen, nach dem schweren Unfall auf der A 6 am Samstag, 15. März. Der Polizei liegt Foto- und Videomaterial vor, auf dem die Verstöße klar zu sehen sind. "Beim Rückwärtsfahren oder Wenden, da verstehen wir keinen Spaß", verdeutlicht Böhm. Wer erwischt wird, zahlt 200 Euro Bußgeld, bekommt zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. (san)

Vom Gesetz her ist man dazu verpflichtet, eine Rettungsgasse zu bilden. Friedrich Böhm, Leiter der Verkehrspolizei Amberg

Friedrich Böhm wird nicht müde, zu betonen, wie wichtig, ja sogar lebensrettend eine Rettungsgasse nach Unfällen auf der Autobahn ist. "Vom Gesetz her ist man dazu verpflichtet, eine Rettungsgasse zu bilden", erklärt der Leiter der Amberger Verkehrspolizeiinspektion. "Die Verkehrsteilnehmer glauben gar nicht, wie sehr sie die Arbeit von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und anderen Hilfsfahrzeugen wie Abschleppwagen behindern, wenn sie das nicht machen."Hans Schwemmer, Leiter der Autobahnmeisterei Lauterhofen/Schwandorf, nickt zustimmend. Auch Fahrzeuge seiner Dienststelle müssen häufig an die Unfallstellen und dürfen - ebenso wie die Rettungskräfte - diese zu bildende Gasse nutzen. "Brennt ein Fahrzeug, schmelzen Metallteile auf der Fahrbahn, müssen unsere Leute entscheiden, ob sie wieder den Verkehr drüber lassen können oder nicht", sagt er. Diese Entscheidung muss getroffen werden, bevor die Autobahn nach der Räumung der Unfallstelle wieder frei gegeben wird. Mitunter wird auch eine Kehrmaschine, im Winter auch mal ein Schneeräumer, benötigt. Häufig ist laut Böhm das Problem, dass die Verkehrsteilnehmer zwar zunächst eine Rettungsgasse bilden, diese aber auflösen, sobald die ersten Rettungsfahrzeuge durch sind."Das darf nicht sein", unterstreicht Böhm. Schließlich könnten weitere Rettungskräfte kommen. Oder aber ein Bestatter, um die Leiche eines beim Unfall getöteten Menschen abzuholen. Auch der Bestatter dürfe nicht behindert werden. Selbst größere Fahrzeuge wie Kran oder ein Lastwagen müssen passieren können, um einen umgekippten Sattelzug zu bergen.Verhalten sich alle Verkehrsteilnehmer korrekt und bilden die Rettungsgasse, wie sie vorgeschrieben ist, haben die Rettungskräfte ausreichend Platz für die Anfahrt. Auf einer zweispurigen Autobahn inklusive Standstreifen ist der asphaltierte Bereich laut Hans Schwemmer elf Meter breit. "Das sind vier bis fünf Meter für die Rettungsgasse", rechnet er vor. "Das ist auf jeden Fall breit genug für die Rettungsfahrzeuge." Friedrich Böhm kennt eine weitere Unsitte von Autofahrern im Stau: Viele steigen aus und lassen die Türen sperrangelweit offen - auch das behindert die anfahrenden Rettungskräfte. Wie Hans Schwemmer erklärt, würden viele Lkw-Fahrer außerdem den Rückstau nutzen, um auf dem Standstreifen ihre Ruhepausen zu machen. "Das behindert natürlich auch ganz massiv die Rettungsgasse." Böhm hat die Erfahrung gemacht, dass es mit der Rettungsgasse umso besser klappt, wenn diejenigen, die gleich hinter der Unfallstelle zum Stehen kommen, diese perfekt einrichten. "Wenn einige gut anfangen, machen es andere nach."Verkehrsteilnehmer, die nach einem Unfall im Stau stehen, sollten eines bedenken: "Da geht es um das Leben von Unfallopfern." Ein Mensch, der eingeklemmt sei und warte, dass die Feuerwehr ihn aus dem Fahrzeug befreie, habe gigantische Schmerzen. "Je länger der Notarzt durch den Stau braucht, bis er ihm eine Infusion legen kann und ihm Schmerzmittel geben kann, desto länger muss der Betroffene leiden." Auch ein Autofahrer, der während der Fahrt eine Herzattacke erleidet und in die Leitplanke donnert, braucht rasche Hilfe. "Wenn wertvolle Zeit verloren geht, kann dieser Mensch sterben oder schwerere Hirnschäden davontragen."Auf Autobahnbrücken rücken Banner die Rettungsgasse ins Blickfeld. Im Zuständigkeitsbereich der Autobahnmeisterei Lauterhofen/Schwandorf gibt es zwei dieser großflächigen Hinweise: auf der A 6 zwischen Amberg-Süd und Amberg-Ost, auf der A 93 zwischen Schwandorf-Nord und Schwarzenfeld, jeweils in beiden Fahrtrichtungen.