Im Strafgesetzbuch gibt es den Paragrafen 154. Aus ihm geht hervor, dass ein Verfahren dann eingestellt werden kann, wenn eine gegen den Täter bereits verhängte und rechtskräftig gewordene Ahndung ausreichend erscheint. Genau dafür entschied sich nun Amtsrichterin Julia Taubmann. Dies geschah in Absprache mit der Staatsanwaltschaft und noch bevor ein Prozess begann, bei dem es um eine Reihe angeklagter Trunkenheitsfahrten hätte gehen sollen.

Der Hintergrund: Im Juni vergangenen Jahres saß ein heute 27-Jähriger vor der Richterin, weil er etwas getan hatte, das Strafe nach sich zu ziehen hatte. Der Mann aus Amberg war im Herbst 2015 von der Polizei mit 1,2 Promille gestoppt worden. Man nahm ihm den Führerschein. Doch für ihn stellte sich die Frage: "Wie nun zu meiner Arbeitsstelle im Landkreis kommen?"Der 27-Jährige setzte sich unerlaubt in seinen Wagen und fuhr weiter. Im Januar vergangenen Jahres geriet er durch reinen Zufall erneut in eine Polizeikontrolle. Die Beamten stellten fest: "Der hat keine Fahrerlaubnis." Also kam es zu einem Verfahren, wurden 30 Fahrten zur Arbeitsstelle und zurück angeklagt. Vor der Richterin Taubmann gab er seine illegalen Touren von täglich rund30 Kilometern zu und räumte ein: "Ich bin jetzt mit dem Fahrrad unterwegs." Danach verurteilte ihn die Vorsitzende zu 5400 Euro Geldstrafe und zu einem zusätzlichen halben Jahr Führerscheinentzug. Nun hätte es einen weiteren Prozess geben sollen. Mit einer zusätzlichen Reihe von täglichen Fahrten, die wohl vor den im Juni 2016 zur Debatte stehenden 30 Touren stattfanden. Es erhob sich allerdings die Frage, warum auch immer das eine separate Anschuldigung nach sich zog.In ihrer Betrachtung der Sachlage kam die Richterin zu der Auffassung, dass der 27-Jährige durch ihre seinerzeit ergangene Entscheidung ausreichend bestraft sei. Deshalb stellte sie das neuerliche Verfahren nach Paragraf 154 ein. Womit sich die Aktendeckel schlossen, noch bevor es zu einer weiteren Verhandlung in gleicher Sache kam.