In den Gaststätten fließt derzeit das Bockbier, im Club La Vida gab es dagegen Rock zum Bier. Die zehnköpfige Band Intermezzo hatte zum erste Amberger Rockbierfest geladen. Hunderte Besucher kamen. Gut vier Stunden lang sorgten die Musiker für Stimmung.

Rock-Klassiker wechselten sich mit Partysound, Funk und Hits von den 80er-Jahren bis heute ab. Über 100 Stücke haben Diana Schriml (Gesang), Thomas Zinnbauer (Gesang, Gitarre, Trompete, Keyboards), Michael Seegerer (Keyboards, Gesang), Hans-Jörg Höxer (Gitarre), Jochen Ringer (Gitarre, Posaune, Gesang), Gerhard Zinnbauer (Saxofon, Gesang), Evelyn Meier (Saxofon), Jürgen Süßmaier (Bass), Hans Zinnbauer (Schlagzeug, Percussion) und Julius Klarner (Schlagzeug, Percussion) in ihrem Repertoire zu bieten.Das Publikum war bunt gemischt. Junge Wilde, alte Hasen - viele waren zum Mitfeiern gekommen. Bis jetzt hatte die Band jeweils nur einen festen Termin im Jahr, im Oktober, auf der Burg in Vilseck mit auch jeweils gut 300 bis 400 Besuchern. "Für uns war es schade, dass wir unsere Winterpause erst mit dem Auftritt am Altstadtfest beendeten. Da haben wir uns dafür entschieden, einen zweiten festen Termin im Jahr zu machen", fasste Thomas Zinnbauer die Idee hinter dem Auftritt zusammen.Auch Sängerin Diana Schriml freute sich: "Wir sind so was von positiv überrascht, wie die Leute hier mitgegangen sind, das war so richtig Party." Eine Wiederholung ist längst beschlossene Sache. 2018 gibt es das 2. Rockbierfest in Amberg. Auch wieder im La Vida, dem alten Club Habana.