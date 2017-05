Der elfjährige Rollerfahrer hatte Glück, im Endeffekt auch die 33-jährige Autofahrerin, obwohl sie einen Crash baute. Der Elfjährige war am Mittwochnachmittag laut dem Pressebericht der Amberger Polizeiinspektion "recht keck" mit seinem City-Roller in der Tiefgarage am Kaiser-Ludwig-Ring unterwegs - und vor allem: entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Deshalb tauchte der Junge auch unerwartet mit seinem Roller vor dem Skoda einer 33-jährigen Ambergerin auf. Die Frau erschrak dadurch so sehr, dass sie ihr Auto gegen die Betonwand der Tiefgarage lenkte. Damit wich sie einem Zusammenstoß mit dem Kind aus, am Auto entstand jedoch ein Schaden in Höhe von 500 Euro.