Überwältigende Eindrücke hinterlässt auch heuer die Wallfahrt des Diözesanverbands des Frauenbunds auf den Mariahilfberg. Bei Bilderbuchwetter pilgerten 2500 Frauen auf Ambergs heiligen Berg.

Verweis auf Enzyklika

Schöpfung bewahren

(ads) Die Gemeinschaft stellte die Wallfahrt in diesem Jahr unter das Motto "Rühre unsere Herzen an, die Erde zu beschützen". Der Diözesanbeirat des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB), Pater Jakob Seitz, hielt dazu eine fesselnde Predigt und entwickelte den Gedanken, in dessen Mittelpunkt er das "denkende Herz" rückte.Lange bevor der Gottesdienst begann, herrschte vor und auf dem Freialtar bereits reges Treiben der letzten Vorbereitungen, und nach und nach trafen insgesamt 40 Busse mit Pilgergruppen aus den Zweigvereinen der Diözese ein. Die Amberger Frauen waren in einer Sternwallfahrt der Pfarreien zu Fuß auf den Berg gezogen. Alle Zweigvereine kamen mit ihren Fahnenabordnungen, die sich zum Gottesdienst auf den Treppen zur Mariahilfbergkirche aufstellten.Diözesanvorsitzende Karin Schlecht übernahm die Begrüßung und freute sich sichtlich über die überwältigende Beteiligung von rund 2500 Teilnehmerinnen. In Anlehnung an die Enzyklika "Laudato si" sei das diesjährige Motto "Rühre unsere Herzen an, die Erde zu beschützen" gewählt worden. Der Papst beschreibe darin die Schöpfung als großes Geschenk Gottes und rufe die Menschen guten Willens auf, für das "gemeinsame Haus Erde" zu sorgen, damit es auch den kommenden Generationen Lebensraum sein könne und bleibe.Pater Jakob Seitz entwickelte in seiner Predigt als Diözesanbeirat das Bild vom "denkenden Herz" gemäß Jesus Sirach (Verfasser eines vorchristlichen Buches über das Judentum, Anmerkung der Redaktion).In diesen Schriften werde deutlich, dass es für Hebräer der damaligen Zeit (rund 175 v. Chr., Anm.d.Red.) undenkbar gewesen sei, Herz, Hirn und Gefühle zu trennen. Vielmehr, so der Geistliche, sei das Herz Sitz der Vernunft gewesen. In Bezug zum Wallfahrts-Motto gesetzt, bedeute das, dass der Mensch die größte Gefahr der Schöpfung sei. Der Pater leitete daraus den Gebetsstoß ab: "Gott, rühre unser Herz an, für die Bewahrung der Schöpfung einzutreten", und sieht ihn im das Engagement des Frauenbunds erfüllt. In diesem Zusammenhang verwies er auf Aktionen wie den Verkauf fair gehandelter Produkte oder "Plastikfasten".