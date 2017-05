Die Feuerwehr kann nicht nur löschen, sondern auch feiern. Dies tut sie am Sonntag, 7. Mai. Die Bürger erwartet ein großes Programm rund um die Arbeit der Feuerwehr und den Brandschutz.

Bratwürste, Steaks, Dotsch

Zum Feiern lädt die Feuerwehr für Sonntag, 7. Mai, ein. In der Feuerwache am Schießstätteweg steigt zum 37. Mal das Wachfest. Dabei können sich die Bürger laut Pressemitteilung über die Feuerwehr und den Brandschutz informieren. Alle Fahrzeuge, die vor der Wache aufgestellt sind, können besichtigt werden. Neben der Fahrzeug- und Geräteschau werden stündlich Führungen durch die Wache angeboten. Die Jugendfeuerwehr ist mit einem Aktionsstand vertreten. Infos über Rauchmelder in Privathaushalten und ein Show-Programm mit Vorführungen runden das Angebot ab.Über 100 aktive und passive Mitglieder sowie die Frauen der Feuerwehrmänner sorgen für das leibliche Wohl der Gäste. Es gibt Bratwürste vom Grill, Steaks und Käse, aber auch Dotsch, am Nachmittag dann Kaffee und Kuchen. Der Startschuss zum Wachfest fällt gegen 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen. Bis 20 Uhr unterhalten die Musiker von Bayern 7, auch bekannt unter dem Bandnamen Chlorfrei die Gäste. Um 11.30 Uhr werden zwei neue Fahrzeuge und ein Abrollbehälter offiziell in Betrieb genommen.Auch an die kleinen Besucher denkt die Feuerwehr: Für die Kinder stehen sicherlich die Fahrzeuge im Mittelpunkt, doch auch Hüpfburg, Bobby-Car-Parcours, Spritzenhäusl und andere Attraktionen sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommen wird. Bei schönem Wetter wird auf dem Betriebshof gefeiert, bei schlechtem Wetter in der leergeräumten und beheizten Fahrzeughalle. Gegen 20 Uhr klingt das Fest aus.