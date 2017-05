Auch in der heutigen Zeit gibt es noch Ritter und Ordensfrauen, die allerdings kaum in der Öffentlichkeit stehen. Einen dieser seltenen Auftritte erlebte erstmals die Pfarrei St. Georg anlässlich des Patroziniums des heiligen Georgs.

Amberg . (ads) Die St.-Georgs-Ritter-Bruderschaft aus Kärnten (Österreich) gastierte in Amberg zum jährlichen Konvent, der in die Investitur eines neuen Ritters und einer Ordensdame gipfelte. Heute kämpfen diese Ritter nicht mehr mit ihrem Degen, sondern setzten sich für karitative Zwecke ein. In St. Georg unterstützten sie den Neubau der Orgel.Für beeindruckende Momente sorgte Groß-Prior Bernhard Wenzel, Graf von Berga, als er mit seinen Rittern und Ordensfrauen mit Rittermantel und Degen zum Gottesdienst in die Kirche einzog. Dekan Markus Brunner machte bewusst, dass er dem Wunsch der St.-Georgs-Ritter-Bruderschaft, in Amberg ihren jährlichen Konvent mit Investitur abzuhalten, gerne nachgekommen sei. Er wies auf das gemeinsame Patronat der Bruderschaft und der altehrwürdigen Stadtpfarrkirche mit dem heiligen Georg hin, der auch im Mittelpunkt der Predigt stand.Der Groß-Prior betonte, dass es auch in der heutigen Zeit noch Ritterorden gebe, die im Gegensatz zu den Johannitern und Maltesern nicht täglich in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten. Dazu zähle auch die Bruderschaft zu Kärnten. Diese sei bereits 1493 von Kaiser Maximilian I. gestiftet und von Papst Alexander VI. 1494 bestätigt worden. Die Hochmeisterwürde liege von jeher beim jeweiligen Chef des Kaiserlichen Hauses Österreich. "Die Wahrung der christlichen und ritterlichen Tradition und Förderung der entsprechenden Gesinnung" sind laut Graf von Berga die Ziele der Gemeinschaft. Ein besonderes Anliegen sei die Förderung und Konservierung der Zeugnisse der christlich-abendländischen Kunst, insbesondere die bautechnische Wartung der deutschen Georgskirchen sowie die konservative Pflege der in Georgskirchen aufbewahrten Kunstschätze.Die Mitgliedschaft beginne mit einer einjährigen Aspirantenzeit zum gegenseitigen Kennenlernen. Im April treffe sich die Bruderschaft zu einem Konvent. Die neuen männlichen Mitglieder werden dabei zum Ritter geschlagen. In der Amberger Georgskirche wurden Mathias Zaloznik per Ritterschlag und Maria Magdalena Katharina von Gross zu Tudor als Ordensfrau aufgenommen.Nach dem erstmaligen Auftakt des Patroziniumsfestes feierte die Pfarrei ihren Patron tags darauf mit gut besuchten Gottesdiensten. Die angekündigten Aktionen Orgel-Prosecco und Faire-Trade-Zelt fielen aufgrund des unbeständigen Wetters und der frischen Temperaturen aus. Nur wenige Wackere nahmen vor der Kulisse der Georgskirche Platz, um die frisch gegrillten Bratwürste und eine Halbe zum Mittagessen zu genießen. Pfarrsaal und Nebenräume waren zu Mittag und zum Kaffee proppenvoll.