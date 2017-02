„Sauerteig macht lustig,“ meint der Bäcker Karl Kirmeier augenzwinkernd „denn, erst über die Milchsäuregärung wird das Getreidekorn für die menschliche Verdauung ideal aufgeschlossen. So kann es uns wirklich ernähren.“

„In unseren Brotbackkursen mit dem Sauerteiger aus Oberbayern wird jedenfalls viel gelacht.“, bestätigt Barbara Ströll, Projektmanagerin der Öko-Modellregion Amberg-Sulzbach/ Amberg. Zu den Teilnehmern gehören Menschen, die auf der Suche sind nach dem wirklich guten Brot, das ihre Oma früher gebacken hat, die sich einen Holzbackofen gebaut haben und etwas Neues ausprobieren möchten oder die an Nahrungsmittelunverträglichkeiten leiden und davon gehört haben, dass Sauerteigbrot besser verträglich ist.„Immer öfter sind auch junge Mütter dabei, die ihre Kinder besonders gesund ernähren möchten. Sie wollen einfach wissen, was wirklich drin ist im Brot. Drum kaufen Viele das Getreide aus ökologischem Landbau direkt beim Bauern in der Region und verarbeiten es selbst.“ so Ströll. Die Teilnehmer sind sehr dankbar für das außergewöhnliche Kursangebot. Ein Lehrer hat es so formuliert: „Das war eine der besten Umweltfortbildungen, die ich je besucht habe!“Darum bieten Landschaftspflegeverband und Bioring e.V. im Februar zwei weitere Sauerteig-Brotbackkurse mit Karl Kirmeier an. Im Kurs lernen die Teilnehmer wie Sauerteig vermehrt und richtig verarbeitet wird. Es werden Brot, Semmeln, Vinschgauern und Pizza gebacken. Jeder erhält eine kleine Sammlung von Rezepten, die einfach, bekömmlich und mit geringem Zeitaufwand umsetzbar sind.Es finden zwei identische Kurse statt: Kurs 1 am Freitag, den 24. Februar von 15 bis 21 Uhr, Kurs 2 am Samstag, den 25. Februar von 10 bis 16:30 Uhr. Der Kostenbeitrag beträgt inklusive Verpflegung jeweils 60€. Es sind noch Restplätze frei. Eine Anmeldung ist möglich beim Projektbüro der Öko-Modellregion unter oekomodellregion@lpv-amberg-sulzbach.de (bevorzugt) oder telefonisch unter 09621-39-238. Veranstaltungsort ist das Amt für Landwirtschaft, Hockermühlstr. 53 in Amberg. Weitere Infos unter www.oekomodellregionen.bayern/oko-modellregion/amberg-sulzbach/