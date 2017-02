Vor zwei Wochen war der legendäre Tuntenball, am Unsinnigen Donnerstag steigt das noch heißere Amberger Hexentreiben am Marktplatz. Was passt da dazwischen? Keine Frage: der ebenso kultige Schlaghosenball, der am Samstagabend die Fans der schrillen 70er-Jahre ins Casino-Wirtshaus lockte.

Dort war nicht nur volles Haus, sondern auch tolles Haus mit Tolle total angesagt. Denn natürlich waren es neben den grellbunten Kostümen vor allem die Haare, die die meisten Gäste entsprechend der Zeit und noch etwas übertriebener gestylt hatten.Da wurde zum Beispiel ein Schmalzlocken-Elvis gesichtet, der den King selbst in seinen besten Tagen alt aussehen ließ. Rot, grün, pink und blau waren weitere beliebte Farben bei den verrückten Perücken.Apropos: So richtig verrückt machte das Publikum natürlich wieder Johnny Gold, Ambergs großer selbst ernannter Schlagerstar, der im Mittelpunkt des Abends stand und um den sich dieses traditionelle Faschingsevent eigentlich rankt. Er sorgte mit seinen Songs von schnulzig bis rockig einmal mehr für die richtige Atmosphäre und sein Outfit wechselte Johnny, passend zum jeweiligen Genre, auch einige Male.So oder so - es blieb schrill, nicht nur Johnnys Auftreten und das der mitfeiernden Gäste, sondern der ganze Abend - besser die Nacht oder der Morgen, denn so lange durfte flippig-hippig durchgemacht werden.