Schnaittenbach. (ads) Bevor die heiße Vorbereitungsphase für die Vituskirwa im Juni beginnt, machten sich 33 Mitglieder des Schnoittenbecker Kirwavereins auf zu einer Tagesfahrt, die nach Regensburg führte. Neben kulinarischen Genüssen standen eine Brauereibesichtigung, ein Stadtbummel und ein Ritteressen auf dem Programm der jungen Leute.

Vorsitzender Daniel Hutzler und Thomas Hottner hatten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das bei den Teilnehmern auf reges Interesse stieß. Nach der Ankunft in der Hauptstadt der Oberpfalz stand zunächst die Besichtigung der Brauerei Kneitinger an. Dabei wurden die Teilnehmer bei einer einstündigen Führung über die Historie der Stiftungsbrauerei informiert und zudem in die Kunst des Bierbrauens eingeweiht. Zum krönenden Abschluss gab es eine Bierprobe. Als Anerkennung erhielten die Schnaittenbacher ein Bier-Diplom.Im Anschluss hatten die Mitreisenden zwei Stunden zur freien Verfügung. Hier bot sich aufgrund des herrlichen Wetters der Besuch einer Eisdiele oder eines Cafés am Donauufer an. Als letzter Programmpunkt stand dann ein Ritteressen im Apostelkeller Regensburg an.Hier konnten sich die Ausflügler in angenehmer mittelalterlicher Atmosphäre mit dazugehörigem Showprogramm deftig stärken und den Tag in geselliger Runde ausklingen lassen.