Amberg/Schwandorf. Er lag in einem Bettkasten. Polizisten stöberten den lang gesuchten Einbrecher auf, der drei Büros in Schwandorf und eines in Burglengenfeld geplündert hatte (wir berichteten). Der 42-Jährige, der teilweise täglich Crystal Speed brauchte und seine Sucht mit dem Verkauf der Beute finanzierte, stand nun erneut vor Gericht.

Die Frage lautete: Noch einmal zurück in die Therapie? Staatsanwältin Dr. Isabel Rupprecht war dagegen und beantragte zwei Jahre und neun Monate Haft. Rückendeckung erhielt sie von Landgerichtsarzt Dr. Reiner Miedel. Dagegen stemmte sich Verteidiger Helmut Mörtl (Regensburg) vehement. Das Schöffengericht verhängte zweieinhalb Jahre Gefängnis und gab dem 42-Jährigen tatsächlich eine weitere "und letzte Chance", wie Richter Markus Sand formulierte.Es geschieht selten, dass Gerichte dem Rat eines Sachverständigen nicht folgen. Von daher war das, was mit einem vor dem Schöffengericht angeklagten Einbrecher geschah, ein Ausnahmefall. Der 42-Jährige ist seit vielen Jahren von Metamphetamin (Crystal Speed) abhängig. Im Lauf der Zeit bekam er elf Vorstrafen, saß hinter Gittern, wurde etliche Male auch zu Therapiemaßnahmen geschickt. Darunter vier Aufenthalte im sogenannten geschlossenen Entzug.Geholfen hat das nichts. Der gelernte Heizungsbauer brach die Therapien immer wieder ab, türmte zuletzt aus dem Regensburger Bezirkskrankenhaus, wurde per Fahndungsnotiz gesucht und startete zur Geldbeschaffung für Drogen eine weitere Einbruchsserie. Das sich über Jahre hinweg erstreckende Geschehen betrachtete Landgerichtsarzt Miedel vor dem Schöffengericht und zog in einer Gesamtschau Bilanz: "Er müsste eine Langzeitmaßnahme durchstehen und bräuchte sie auch. Doch dafür gibt es eine eher schlechte Prognose." Denn wer clean werden wolle, müsse selbst mitarbeiten.Genau das vermisste der Mediziner bei dem Angeklagten. Die Richter hielten sich nicht an Miedels Empfehlung. Sie gaben dem 42-Jährigen eine weitere Chance, seine Sucht zu überwinden. Nun geht er abermals in Therapie. Sie soll zwei Jahre dauern. Indes warten Einbruchs-Geschädigte auf Ersatz für das, was bei ihnen gestohlen wurde. Sie werden erkennbar nichts bekommen.