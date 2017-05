(kge) Helles und Dunkles. Damit waren keine Biersorten, sondern feine Schokoladentafeln und Pralinenfüllungen gemeint. Konkret: Bei einem Kurs in der Vils-Kochstelle, den die Oberpfalz-Medien anboten.

Der Bräunungsgrad des karamellisierten Zuckers musste zunächst genau im Auge behalten werden. Wer nicht direkt neben Küchenchef Kilian Schön stand, reckte den Hals, um nichts zu verpassen. 15 Frauen und Männer hatten sich um die Küchentheke versammelt, um vier Stunden lang in die Geheimnisse edler Naschereien eingeweiht zu werden.Verschiedene Aromen standen bereit, um je nach Geschmack die Basis-Masse zu veredeln. Nüsse und Früchte warteten darauf, von geschmolzener Kuvertüre eingeschlossen und in Platten gegossen zu werden. "Bewusst habe ich alles so gewählt, dass ein leichtes Nachkochen zu Hause möglich ist", ließ Kilian Schön die Teilnehmer wissen.