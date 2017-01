"Meine Heimatstadt Amberg" - wer wäre besser geeignet, darüber zu referieren, als Friedrich Brandl, der sich in mehreren Büchern humor- und liebevoll mit diesem Thema befasst hat. Nun ließ er Flüchtlinge von seinem Wissensschatz profitieren und vermittelte dabei im doppelten Wortsinn gute Heimatgefühle.

Dialog und Verständnis

Durch neue Brille sehen

Klar sollten die auf seine Zuhörer überspringen oder ihnen zumindest einen Eindruck davon geben, was Amberg seinen Bürgern bietet und bedeutet. Insofern war dies ein Beitrag zur Integration im besten Sinne, der beim Caritas-Kreisverband Amberg-Sulzbach über die Bühne ging.Die Veranstaltung hatte das Ziel, nicht nur Kenntnisse über die Amberger Geschichte und Sehenswürdigkeiten zu liefern, teilt eine Presseinformation mit. Die Neuankömmlinge sollten vielmehr auch in die Lage versetzt werden, "ein Gefühl für ihre neue Heimat zu entwickeln". "Obwohl die Meisten in der Gruppe sprachliche Unterstützung brauchten, gelang es Brandl, eine Atmosphäre des Verständnisses und des Dialogs zu schaffen", heißt es in der Zusammenfassung weiter. Besonders für Menschen, die durch Kriegswirren in ihrer alten Heimat und Fluchterlebnisse psychisch oft schwer belastet seien oder gar an Depressionen litten, sei es wichtig, "ein wenig das Gefühl der Zugehörigkeit zum fremden Land, in dem sie nun leben, zu erzeugen". Ihre seelischen Wunden würden dadurch besser heilen und sie könnten "Kraft tanken, um sich in die neue Gesellschaft einzubringen".Die Initiatorin dieser Premiere, Irina Huber, hoffte ferner, "dass man durch einen von persönlichen Erlebnissen geprägten Vortrag beim Publikum eine gewisse Zuneigung zu einer neuen Stadt entfachen kann". Friedrich Brandl sei dies in besonderer Weise gelungen.Viele der Flüchtlinge würden nach der Veranstaltung "Amberg durch eine neue Brille betrachten - nämlich durch die Brille, durch die man die Stadt mit mehr Sympathie sieht", was bei den neuen Mitbürgern wiederum die Hoffnung wachsen ließe: Hier könnten auch sie eine neue Heimat finden. Nach dem erfolgreichen Auftakt freut sich der Caritasverband nach eigener Mitteilung auf eine weitere Zusammenarbeit mit Friedrich Brandl und neue Veranstaltungen.