Schüler aus Périgueux zu Gast in Amberg

Mit etwas Glück schnappt man derzeit in der Stadt französische Sätze auf, denn Acht- und Neuntklässler des Collège Clos-Chassaing aus Périgueux sind derzeit in Amberg. Sie nehmen am 38. Schüleraustausch mit Zehntklässlern des Erasmus-Gymnasiums teil. "Hier entstehen Freundschaften, die hoffentlich ein Leben lang halten", meinte Bürgermeister Martin Preuß, als er die Austauschschüler und ihre Lehrer sowie die Abordnung des EG mit Schulleiter Karl Bösl im Rathaus willkommen hieß. "Unsere Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Périgueux existiert bereits seit mehr als 50 Jahren. Und zum 38. Mal haben Schüler beider Schulen sich gegenseitig besucht", erklärte Preuß und bezeichnete dies als deutliches Zeugnis für die deutsch-französische Freundschaft.

Knapp zwei Wochen sind die französischen Schüler in Amberg und genießen mit ihren Lehrern Andrée Paré, Patricia Simon und Jean Bourdoncle ein abwechslungsreiches Programm, zusammengestellt von Organisatorin Konstanze Schlereth und ihrer Kollegin Karin Bender vom EG.