Amberg/Kümmersbruck. Nach einem erfolgreichen Benefizkonzert in Ebermannsdorf übergab das P-Seminar Musik vom Erasmus-Gymnasium eine Spende an den Historischen Verein Ebermannsdorf. Über die Summe von 2651 Euro freuten sich Schüler und Vereinsmitglieder gemeinsam. Der Betrag soll für die Renovierung der Altarbilder der Johanneskirche in Ebermannsdorf verwendet werden.

Tagelang Gesprächsthema

Die Schüler planten den Auftritt über ein halbes Jahr, luden verschiedene Musikgruppen ein und gestalteten einen unvergesslichen Abend für die Besucher im Domcom in Ebermannsdorf. Der beeindruckende Betrag resultierte neben der hohen Spendenbereitschaft der Konzertbesucher auch aus der Leistung der Schüler, die ein Büfett zur Verpflegung der Gäste vorbereitet hatten. Schulleiter Peter Seidl zeigte sich sehr erfreut über die Leistung seiner Schüler und stellte die Bedeutung der Seminare in der Oberstufe in den Vordergrund.Die Vertreter des Historischen Vereins, Ortsheimatpflegerin Christine Schormüller sowie Bürgermeister und Vorsitzender Josef Gilch, bedankten sich bei den Schülern und Lehrerin Christine Uhle für das große Engagement und die üppige Spende. Das Konzert sei tagelang das Gesprächsthema im Ort gewesen, sagte Schormüller. "Ihr habt wirklich alle sehr beeindruckt, vielen Dank!"