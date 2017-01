Ein paar von den Kindern haben schon einmal heimlich eine Zigarette geraucht, eine Shisha kennen sie ohnehin alle. "Ey, cool", ist von der Bühne im Jugendzentrum zu hören, als Claudia Mai, die Jugendpflegerin des Landkreises Amberg-Sulzbach, die Wasserpfeife öffnet. Doch cool ist das Rauchen gar nicht, cool ist es eher, auf jeglichen Tabakkonsum zu verzichten. Und darum sind die Mittelschüler aus Hahnbach an diesem Tag im Amberger Jugendzentrum zu Gast.

Es geht um Kinderarbeit

Erwischen, bevor es richtig ernst wird Ganz bewusst wendet sich die Ausstellung über das Rauchen im Jugendzentrum an die Kinder, die vom Alter her noch nicht unbedingt bewusst mit dieser Droge in Verbindung gekommen sind. Prävention, also Vorbeugung, heißt auch hier das Zauberwort, wie Karin Meixner-Nentwig erklärt.



Die Initiatoren vom Bündnis für Familie wollen damit erreichen, dass die Kinder erst gar nicht mit der typischen Einstiegsdroge Nikotin in Kontakt treten. "Die Folgen kann man übrigens dann in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sehen", sagt Meixner-Nentwig, die sich über jedes Kind freut, das später einmal nicht mit dem Rauchen anfängt. "Zum Glück ist ja jetzt auch der Gebrauch der Shisha und von E-Zigaretten unter 18 Jahren nicht mehr erlaubt", so sagt sie.



Schwierig werde es aber in den Übergangsklassen, in denen Flüchtlinge aus einem Kulturkreis unterrichtet werden, in dem die Wasserpfeife einfach dazu gehört. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Mehr freut es die Organisatoren, dass sie mit der Aktion offenbar offene Türen bei den Minderjährigen einrennen. Vor zwei Jahren war die Ausstellung schon einmal da. Da gab es eine glatte 1,2 als Bewertung. (ass)

Eine gute Woche lang findet im Jugendzentrum derzeit die interaktive Ausstellung "Krass - Was du über Rauchen vielleicht noch nicht wusstest" ihre Besucher. Angemeldet sind laut Karin Meixner-Nentwig vom Bündnis für Familie insgesamt 17 6. und 7. Klassen aus Schulen von Auerbach bis Schmidmühlen, die sich von den jugendlichen "Guides" - im Normalberuf engagierte Mitarbeiter der AOK - erklären lassen, warum sie erst besser gar nicht zu rauchen anfangen sollten."Unser Ziel ist es zu zeigen, dass es cool ist, nicht zu rauchen", bringt es Heinrich Koch, der stellvertretende Leiter des Schulamts, auf einen knappen und griffigen Nenner. Derweil sitzen die Hahnbacher Mittelschüler auf Matten auf dem Boden und hören ihren Guides aufmerksam zu. Sie lernen vor allem sehr viel über die Hintergründe des Tabakkonsums, über die sie sich bis zu diesem Tag normalerweise noch keinen Kopf gemacht haben. Beispielsweise, dass schon die Ernte der Tabakpflanzen in den sogenannten Schwellenländern gravierende negative Folgen hat.Kinder und Frauen werden meist dafür eingesetzt, die von der Berührung mit der Pflanze oft ganz schlimme Ausschläge bekommen. Und es geht schlicht um Kinderarbeit. Mit Erstaunen nehmen die jungen Mittelschüler zur Kenntnis, dass dort Kinder Schwerstarbeit leisten müssen, die zum Teil wesentlich jünger sind als sie selbst. Das hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck - und genau das wollen die Macher der Ausstellung erreichen. "Es kommt dabei zu bestimmten Einstellungen, die irgendwann zu Werthaltungen werden", so die Hoffnung von Heinrich Koch.An der nächsten Station wird es ekelig. Was ist denn alles so drin in so einer Zigarette?, fragt eine Schautafel ganz unschuldig. Jede Menge an unappetitlichen Dingen, so die Antwort: Lösungsmittel, Teer und sogar Chemikalien, die auch als Raketentreibstoff Verwendung finden. Wer will denn so etwas in seinem Körper haben?