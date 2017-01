Regenfälle auf tiefgefrorenen Boden verwandelten quer durch die Oberpfalz Straßen und Wege in gefährliche Eisbahnen. In der Nacht von Montag auf Dienstag registrierte die Polizei über 140 Verkehrsunfälle. "Glücklicherweise blieb es dabei überwiegend bei Blechschäden", berichtet Pressesprecher Armin Bock vom Polizeipräsidium Oberpfalz.

Mann von Räumfahrzeug erfasst

Verzögerungen bei der Zustellung Witterbungsbedingt kann es heute bei der Zustellung von Der Neue Tag, Amberger Zeitung und Sulzbach-Rosenberger Zeitung zu Verspätungen kommen.

Verzögerung bei Müllabfuhr Die Müllabfuhr musste heute früh in Weiden wegen des gefrierenden Regens eingestellt werden. Wie die Stadt Weiden mitteilt, wird sie ab morgen nachgeholt und verschiebt sich deshalb um jeweils einen Tag. Das Tiefbauamt Weiden bittet die Bevölkerung um entsprechende Beachtung und um Verständnis.

Auch im gesamten Landkreis Regensburg kann heute aus Sicherheitsgründen keine Müllabfuhr durchgeführt werden. Dies gilt für die Restmüll-, Sperrmüll- und Altpapierabholung. Die Abfuhrtermine der Firma Pöppel werden ab morgen, Mittwoch, 1. Februar, regulär durchgeführt. Die Abfuhrtermine im Gebiet der Firma Meindl verschieben sich voraussichtlich für die gesamte Woche jeweils um einen Tag. Die Freitags-Touren werden somit am Samstag, 4. Februar, ähnlich der Feiertagsregelung nachgeholt.

LKW rutscht von der Fahrbahn

Unfälle in Regensburg

Unfälle im Landkreis Neustadt/WN

Schulausfall in vielen Landkreisen

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glatteis

So entsteht Blitzeis Eiskalte Straßen und Regen vertragen sich nicht. Ist der Boden wochenlang kalt, gefriert wegen des Temperaturunterschieds das Wasser auf der Oberfläche und macht Straßen zur Rutschbahn.

Der am Montagabend einsetzende Regen sorgte in den Nachtstunden für spiegelglatte Fahrbahnen und Gehwege. Eine Entspannung der Situation wird erst im Lauf des Dienstag erwartet. Anhaltende Regenfälle verwandeln auch bereits gestreute Verkehrswege erneut in gefährliche Rutschbahnen.Die Unfallschwerpunkte lagen in der Oberpfalz in den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Schwandorf und Regensburg. Hier registrierten die eingesetzten Beamten insbesondere in der Zeit zwischen 6 Uhr und 9 Uhr über 100 Unfälle. Dabei erlitten auch etwa zehn Personen leichtere Verletzungen.Besonders tragisch verlief der Sturz eines Bewohners in Rieden in der mittleren Oberpfalz, der auf eisglattem Weg stürzte und auf die Fahrbahn rutschte, wo er von einem gerade vorbeifahrenden Räumfahrzeug erfasst wurde. Der Mann erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.Die Polizei bittet darum, sich nur nach draußen zu begeben, wenn es unbedingt erforderlich ist und für den zu bewältigenden Weg ausreichend Zeit einzuplanen. Diese Bitte richtet sich insbesondere auch an Fußgänger. Wer sich mit einem fahrbaren Untersatz auf den Weg macht ist dringend aufgefordert, die Geschwindigkeit anzupassen und ausreichend Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden zu halten. Zudem müssen Verkehrsteilnehmer an Kreuzungen und Einmündungen so heranfahren, dass sie bereits vor den selbigen zum Stehen kommen.Ab etwa 9 Uhr entspannte sich die Situation auf den Straßen und Wegen. Entwarnung kann allerdings noch nicht gegeben werden, da erneuter Regen auf tiefgefrorenem Boden sofort wieder zu Glatteis führen kann, warnt die Polizei.Am Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr befuhr ein Lkw die Staatsstraße im Bereich Birgland von Ödhaag in Richtung Autobahn A6. Laut Polizeiangaben geriet der Fahrer auf eisglatter Fahrbahn von der Straße ab und kam im Graben umgestürzt zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Während der Bergung wurde die Straße einseitig gesperrt.Aufgrund des Eisregens und des damit verbundenen Blitzeises kam es im Regensburger Stadtnorden in der Nacht von Montag auf Dienstag besonders in den frühen Morgenstunden zu insgesamt 10 Verkehrsunfällen mit Sachschaden. Die mehr oder weniger glimpflich verlaufenden Unfälle forderten laut Polizeiangaben glücklicherweise keine Verletzten. Es entstand jedoch ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Bei den Unfällen blieben auch zwei Räumfahrzeuge nicht verschont, die im Einsatz auf dem Eis rutschten und gegen geparkte Fahrzeuge stießen. Ein Polizeifahrzeug der PI Regensburg Nordwurde in der Marienbader Straße leicht beschädigt, nachdem sich ein hängengebliebenes Fahrzeug trotz angezogener Bremse auf der eisglatten und abschüssigen Fahrbahn selbständig machte und gegen das abgestellte Dienstfahrzeug sowie einen weiteren Pkw rutschte.Im Landkreis Neustadt/WN ereigneten sich bereits am Montagabend und in der Nacht zu Dienstag drei Unfälle. Laut Polizeiangaben kam eine 20-Jährige mit ihrem Auto auf der Kreisstraße NEW2 zwischen Parkstein und Hütten in einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern. Ihr Auto stieß mehrmals gegen die linke und rechte Schutzplanke, bevor es völlig demoliert auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die 20-Jährige verletzte sich leicht, ihre Beifahrerin blieb unverletzt.In Floß ereigente sich gegen 21.40 Uhr eine „Massenkarambolage“, heißt es im Polizeibericht. Eine 21-Jährige kam auf glatter Fahrbahn ins Rutschen und schrammte mit ihrem Auto gegen eine Hausmauer. Dabei rammte sie auch zwei Verkehrszeichen. Eine nachfolgende Fahrerin konnte rechtzeitig bremsen, ein dahinter fahrender 21-Jähriger schaffte das nicht. Mit seinem Auto prallte er auf das Fahrzeug der Vorausfahrenden und ein geparktes Auto. Die 21-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.Gegen 3.40 Uhr kam ein 48-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2171 zwischen Lanz und Püchersreuth von der Fahrbahn ab. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei Straßenglätte rutschte er in den Straßengraben. Das Auto wurde erheblich beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt.Nina Schütz meldete sich bei uns über Facebook und schreibt, es "rutschen alle durch die Amberger Innenstadt, Autos sowie Fußgänger. Gut dass heute die gelben Säcke draußen liegen, haben schon so einige Fußgänger und Autos aufgefangen." Doris Zoll meldet "in Amberg kein Durchkommen, Nebenstraßen total vereist". Auch in Raigering sei noch alles vereist.Auf einem Foto von Patricia Jobst aus dem Landkreis Schwandorf ist eine dicke Eisschicht auf der Straße zu sehen. Sie wisse nicht, so schreibt sie, wie sie aus ihrem Hof kommen solle. Das gleiche fragt sich auch Mark Schirmeier aus Ammersricht.Dort sieht es in den Nebenstraßen nicht besser aus:In den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Schwandorf, Regensburg und den Städten Amberg und RegensburgIm Stadtgebiet Regensburg fahren zur Zeit keine Linienbusse. Diehaben den Busverkehr bis auf weiteres wegen des Glatteises eingestellt. Auch der Zugverkehr ist eingeschränkt. Aufgrund witterungsbedingter Störungen an mehreren Weichen und vereisten Oberleitungen kommt es derzeit in den Bereichen Regensburg und Schwandorf zu Beeinträchtigungen und größeren Verzögerungen. Weitere Informationen gibt es auf derDerwarnt vor Glatteis in vielen bayerischen Landkreisen. Vor allem in der Oberpfalz, in Niederbayern und im bayerischen Wald müssen sich die Menschen auf glatte Straßen und Gehwege einstellen. "In den frühen Vormittagsstunden ist weiterhin gefrierender Regen zu erwarten", heißt es in einer DWD-Mitteilung von Montagabend.