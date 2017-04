Der Notarzt fuhr vor, auch Rettungssanitäter eilten zum Amtsgericht. Alles wegen eines nach eigenen Angaben guten Menschen, der bei Verlesung seiner 32 Vorstrafen eine Art Schwächeanfall erlitt. Ins Klinikum aber mochte der bei den Behörden bekannte Mann nicht.

Sebastianstraße und Kufü

200 Arbeitsstunden

Der 61-Jährige sagt von sich selbst, dass er an jedem neuen Tag ständig daran denke, wie er seinen Mitmenschen etwas Gutes tun könne. Doch diese angeblichen Wohltaten halten sich eher in Grenzen. Stattdessen gibt es einen dicken Akt darüber, was der unter Betreuung stehende Grundsicherungs-Empfänger nahezu regelmäßig anstellt. In aller Regel spontane Gefühlsausbrüche, hervorgerufen durch einen meist heftigen Alkoholgenuss.Der Mann sorgte in Amberg wiederholt für Schlagzeilen. Er war mit dabei, als auf dem Katharinenfriedhof an einem frischen Grab gefeiert wurde und man laut gröhlend den Verstorbenen hochleben ließ. Später wurde das als eine besondere Weise der Trauer bezeichnet. Als die Polizei erschien, um dieser Störung der Totenruhe Einhalt zu gebieten, legte sich der zusammen mit einem Kumpel zur besagten letzten Ruhestätte gekommene 61-Jährige mit den Beamten an, leistete Widerstand und war nur mühsam - weil zugedröhnt - in den Griff zu kriegen. Nicht lange darauf taumelte er beim ACC herum, rammte mit seinem Fahrrad Gartenzäune. Auch da gab er sich gegenüber Ordnungshütern widerborstig. Das eher marode Bike, mit dem der seinerzeit in Kurven daherkommende Amberger damals heim wollte, spielte jetzt auch in einem neuerlichen Prozess vor der Amtsrichterin Sonja Tofolini eine Rolle.Im Sommer vergangenen Jahres erschien der 61-Jährige vor einem Geschäft an der Sebastianstraße, drang in den Eingangsbereich vor und führte sich lautstark auf. Dem Besitzer missfiel das. Er musste sich anschließend einiges an Beleidigungen anhören. Das daraufhin von der Polizei zu Protokoll genommene Spektakel setzte sich einige Zeit später fort. An einem Julitag saßen junge Leute vor dem Kurfürstenbad in ihren Autos, unterhielten sich und sahen plötzlich, wie sich mit seltsamen Bewegungen ein Mensch auf dem Fahrrad näherte. Die Kette war herausgesprungen. Doch das kümmerte den offenbar stark betrunkenen Biker nicht. Er bediente sich der von Karl Drais erfundenen Methode des Laufrades und stolperte mit grotesken Schritten auf seinem Drahtesel daher. Doch kaum hatte der Mann bei den Autos gestoppt, begann er mit Schimpfwörtern, griff in die Tasche und fuchtelte mit einem Messer herum. Dann entfernte er sich, fiel hin, rappelte sich auf, stürzte erneut. Szenen wie bei Charlie Chaplin.All das wurde nun eingehend erörtert. Doch es gab noch eine weitere Begebenheit, die in der Anklageschrift von Staatsanwalt Jan Prokoph stand. Am 1. Dezember 2016 traf der 61-Jährige eher unverhofft bei einem Bekannten an der Hockermühlstraße ein. Fest stand: Es wurde gesoffen. Nicht letztlich zu klären war, was sich im Verlauf des Gelages zutrug. Der Gastgeber (2,4 Promille) behauptete, der in seine eher kärgliche Behausung kommende 61-Jährige sei ihm mit einer Schere an den Hals gegangen. "Niemals", erklang es von der Anklagebank. Ganz im Gegenteil. "Ich bin mit einem Schlagring bedroht worden." Die Widersprüche führten später zu einem Freispruch. Vor den Plädoyers werden im Regelfall die Vorstrafen erörtert. Kaum hatte die Richterin mit einer Verlesung der 32 Ahndungen begonnen, griff sich der 61-Jährige an die Brust. Er taumelte hinaus, legte sich auf eine Bank. Danach ertönten Martinshörner vor dem Amtsgericht: Notarzt, Sanitäter, das volle Programm. "Herzinfarkt nicht auszuschließen", ließ der Mediziner verlauten. Also sofort ins Klinikum? Mitnichten. Der 61-Jährige weigerte sich beharrlich.Der Prozess wurde zu einem Ende gebracht. Urteil: Vier Monate mit Bewährung und keine Haft, wie es Verteidiger Jörg Jendricke gefordert hatte. Dafür 200 Stunden gemeinnützige Arbeit. Das erfreute den Beschuldigten, dem zuvor der psychiatrische Sachverständige Thomas Lippert eine erhebliche Persönlichkeitsstörung bescheinigt und eine Zuweisung in eine betreute Wohngemeinschaft empfohlen hatte. Da aber mag der 61-Jährige nicht hin. Weshalb man sich nun in Amberg auf weitere Fahrradtouren des nach eigener Einschätzung durch und durch guten Menschen gefasst machen muss.