Die kriminellen Strukturen waren netzwerkartig angelegt. Als es darum ging, das Drogenersatzmittel Subutex in die Amberger JVA zu schleusen, wurden offenbar außerhalb zahlreiche Personen tätig. Auf der Anklagebank sitzt nun einer, der innerhalb des Gefängnisses den Handel aufgezogen haben soll.

Über Mittelsmänner

Erst schwieg der unterdessen aus Strafhaft entlassene und nun in Oberfranken wohnhafte Mann beharrlich. Später räumte er ein, dass sein Beitrag zum Verkauf von Subutex lediglich darin bestand, eine in sechs Einzelteile zerlegte Tablette verhökert zu haben. Den Handel mit geringeren Mengen Heroin, der ihm im Prozess ebenfalls zur Last liegt, bestritt der 30-Jährige.Die Staatsanwaltschaft hat Subutex- und Heroin-Transfers in ihre Anklageschrift geschrieben, die sich mutmaßlich zwischen August und November 2015 abspielten. Dabei ging es, wie Staatsanwältin Michaela Frauendorfer der Amtsrichterin Sonja Tofolini vortrug, primär um mehrere Dutzend rezeptpflichtiger Subutex-Tabletten, die durch Kontaktleute in die JVA eingeschmuggelt worden waren.Der illegale Handel, nach Ermittler-Meinung von dem 30-Jährigen anstaltsintern aufgezogen und gelenkt, ähnelte einem anderen Fall gleicher Machart, der die Amberger Justiz vor einiger Zeit beschäftigt hatte. Der Ablauf: Die Tabletten werden geordert, sie kommen per Versand zu Mittelsmännern und -frauen, gelangen auf dem Schmuggelweg durch die Einlasskontrollen. Subutex, so wurde auch dieses Mal deutlich, wird nicht von den eigentlichen Abnehmern bezahlt. Die dafür fällig werdenden Beträge stammen meist von Verwandten und Bekannten der Häftlinge. Erst wenn sie auf ein außerhalb der Anstalt angelegtes Konto die Beträge überwiesen haben, wird die heiße Ware im Gefängnis ausgeliefert.Dieses Ausliefern nimmt mitunter höchst erstaunliche Wege. In den der Richterin vorliegenden Unterlagen werden die Angaben eines Gefangenen zitiert, der bei einer disziplinarischen Befragung schilderte, wie er eine Woche lang täglich in Folie verpackte Subutex-Tabletten im Mund über die Gänge trug und sie auf solche Weise zu den Abnehmern brachte. Ähnliches soll mit Kleinportionen Heroin geschehen sein.Im Verlauf umfangreicher Ermittlungen zerschlugen Amberger Kripobeamte die netzwerkartig angelegten Strukturen der Subutex-Beschaffer und ihrer Handlanger. Wie ein Fahnder vor Gericht erzählte, wurden unter anderem zwei Postsendungen, die aus Freudenstadt in Baden-Württemberg stammten, im Kreis Amberg-Sulzbach gestoppt. In ihnen befanden sich 51 Subutex-Tabletten. Im Zuge der Nachforschungen kam es auch zu Durchsuchungen in Regensburg, Nürnberg und Amberg.Der Prozess geht weiter. In zwei Wochen müssen nun zusätzliche Zeugen kommen. Dabei soll sich dann endgültig ein konkretes Bild davon ergeben, ob der 30-jährige Ex-Häftling als Drahtzieher einzustufen ist oder nicht.