Der Herr im nachtblauen Anzug erschien mit Aktenkoffer, redete in englischer Sprache und hatte ein nicht alltägliches Anliegen: Am Bankschalter lag plötzlich ein Scheck über 150 Millionen Euro. Die Summe wollte der 44-Jährige auf ein Firmenkonto in Tschechien transferiert haben. Einfach so. Jetzt sitzt er vor dem Landgericht.

Start in Dresden

"Nur Stammkunden"

Amberg. (hwo) Die Geschichte könnte aus einem Groschenheft sein. Mit Dagobert Ducks Geldspeicher im Mittelpunkt. Ein Becken, in das man eben mal eintaucht und Moneten in astronomischer Höhe herausfischt. Doch der Mann auf der Anklagebank, ein Investitionsberater aus Tschechien, beharrt darauf, dass er im Auftrag eines Unternehmers gehandelt und an der Seriosität eines 150-Millionen-Schecks niemals auch nur den leisesten Zweifel gehabt habe.Am 3. August 2016 kam der Tscheche aus Rumburg in eine Filiale der Deutschen Bank in Dresden. Er legte den Scheck vor und fügte einen sogenannten "Letter of Confirmation" hinzu. Darin hatten zwei Vorstandsmitglieder der Deutschen Bank in Frankfurt die Echtheit des Papiers zertifiziert. Echt? Glatte Fälschungen.In Dresden mochte man nicht handeln. Tags darauf kam der Anlageberater in die Amberger Niederlassung der Deutschen Bank. Das Spiel wiederholte sich. Folge diesmal: Zwei Polizisten erschienen und nahmen den mutmaßlichen Betrüger vorläufig fest. "Der blieb ganz ruhig und es schien so, als wäre er überzeugt, dass alles durchaus legal zuging", sagte jetzt ein Filialmitarbeiter.Der Mann im blauen Anzug wurde abgeführt und er trug diese noble Ausstattung auch jetzt, als man ihn vor die Erste Strafkammer des Landgerichts brachte. Dort begann er dann mit einer Geschichte, an der zwar alle anderen Zweifel hatten, er aber nicht. Vorhang auf also: Da gebe es einen Unternehmer, der ihn angerufen und um Beratung nebst sofortigen Einsatzes gebeten habe.Der Betriebsinhaber (Oberstaatsanwalt Thomas Strohmeier: "Er hat eine eher kleine Klitsche") informierte, dass es da einen von ihm nicht näher genannten Investor gebe, der sein Unternehmen mit 150 Millionen Euro subventionieren wolle. Ein bei der Deutschen Bank in Frankfurt lagernder Betrag. Eigentlich nur die erste Rate. Es hätte insgesamt 500 Millionen kommen sollen. Für was? Keiner weiß es bis heute.Dem Berater aus Rumburg wurden vier Prozent als Honorar avisiert. Sechs Millionen Euro mithin und warmer Geldregen für jemanden, der öfter mal im Blickpunkt von Zwangsvollstreckungen stand. Die Story ging weiter. Der 44-Jährige flog angeblich an die französische Riviera und will in Nizza von dem Unternehmer ("Er konnte nicht nach Tschechien kommen") einen Scheck der Deutschen Bank über 150 Millionen samt einem Echtheitschreiben zweier Frankfurter Bankmanager erhalten haben. Gleichzeitig sei auch noch ein Notar in Cannes aufgesucht worden, der die Übergabe beglaubigte.Richterin Roswitha Stöber staunte. Doch die fast schon an Aladins Wunderlampe erinnernde Begebenheit ging weiter. Der mit dem Millionen-Deal beauftragte Tscheche reiste angeblich heim und zog ("Ich wollte alles genau wissen") zwei Freunde zu Rate. Einer arbeitete angeblich bei der Bank of Scotland, der andere soll früher in diplomatischen Diensten gestanden und l über beste Kontakte zu Geldinstituten verfügt haben. Beide forschten angeblich nach und gaben grünes Licht: "Alles okay"."Warum sind Sie nicht gleich in Prag zur Niederlassung der Deutschen Bank gegangen und haben dort den Scheck eingelöst?", wunderte sich die Kammervorsitzende Roswitha Stöber. Auch darauf hatte der Mann mit dem pinkfarbenen Einstecktuch eine Antwort: "Die bedienen nur Stammkunden." Und deswegen dann nach Deutschland? "Jawohl", hörte die Richterin und erfuhr weiter, dass zumindest der Bankbesuch in Amberg vorher von seinem Diplomaten-Freund in Tschechien so vereinbart worden sei. Dort aber kannte diesen Herrn keiner.Fast eine Stunde lang bohrte später der Oberstaatsanwalt nach. Doch der 44-Jährige auf der Anklagebank geriet nicht außer Fassung. Sein Fazit: Ein Auftrag für ihn, an dessen Seriosität er nie Zweifel hegte. Vier weitere Verhandlungstage stehen nun bevor. Mann muss abwarten, welche Kapitel noch aufgeschlagen werden.