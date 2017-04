Nachdem sie in der vergangenen Woche Palmbuschen gebunden hatten, färbten die Senioren zusammen mit den Kindergartenkindern des Caritas-Marienheims rund 240 Ostereier.

Amberg. Damit die Eier schön glänzen, wurden sie nach dem Färben mit einer Speckschwarte abgerieben. Mit dem Erhalt solcher Bräuche werden bei den Bewohnern Erinnerungen an früher geweckt. Die Kleinen freuen sich besonders darüber, wenn sie beim Färben unter Anleitung der Großen selbst mit Hand anlegen dürfen.Bei der vorgezogenen Speisenweihe am Karsamstag werden die Eier dann zusammen mit Brot, Schinken und Salz in der Hauskapelle des Marienheims geweiht und am Sonntag zum Osterfrühstück serviert.