Sexuelle Belästigung am Bahnhofsvorplatz in Amberg

Eine 17-Jährige wurde am Montag, den 19. September gegen 16 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Amberg von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Zunächst bedrängte er die Geschädigte und fasste ihr anschließend an die Brust.

Gute Beschreibung des Täters

Die junge Frau befand sich auf dem Weg zur Bushaltestelle am Busbahnhof Amberg, als sie ein Mann ansprach. Der Versuch dem Unbekannten aus dem Weg zu gehen war ohne Erfolg. Dieser hielt sie fest und fasste ihr mehrmals mit der Hand oberhalb der Kleidung an die Brust. Die Geschädigte wich immer weiter zurück, was den Täter jedoch nicht von seinem Vorhaben abbringen konnte. Er packte sie am Arm, zog sie zu sich und fasste ihr erneut an die Brust. Die 17-jährige Sulzbach-Rosenbergerin konnte sich schließlich aus der Situation befreien. Anschließend vertraute sie sich ihren Eltern an und erstattete Anzeige.Die 17-Jährige gab eine sehr gute Beschreibung ab. Der Täter ist ungefähr 180 cm groß, knapp 40 Jahre alt, hat schwarze, glatte Haare mit einer Stirnglatze. Die Haare sind extrem kurz rasiert. Sehr auffällig sind nach Angaben der Geschädigten die stark gelblich verfärbten Zähne und die deutlich auffallenden Nikotinfinger des Täters. Außerdem trug der Mann einen knielangen, dunklen Trenchcoat. Darüber hinaus sprach er gebrochen Deutsch und trug einen 3-Tage-Bart.Die Polizei bittet Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/890 320 zur melden.