Wenn Körperbeherrschung und Konzentration auf Akrobatik, Mystik und Kung Fu treffen, schlägt die Stunde der Meister des Shaolin. 13 Akteure boten am Samstag die alte chinesische Kampfkunst im ACC in einer kommerziellen und atemberaubenden Show dar, die im vollen Saal immer wieder mit Szenenapplaus belohnt wurde.

Philosophie und Harmonie

Höchste Disziplin

Schon in jungen Jahren

Amberg. (usc) Kulisse und Hintergrundmusik stimmten auf einen unterhaltsamen und überraschenden Abend ein. Als Bühnenbild ein Tempel, davor ein Buddha, links und rechts zwei goldene Löwen - eine Szene also, die optisch in das Reich der Mitte einführen sollte. Das ganze als Rahmen und Hintergrund für eine teils unglaublich schnelle Abfolge von waghalsigen Sprüngen und Kampfszenen. Aber auch als Beispiele für Meditationsübungen mit hoher Konzentration und Anspannung der in neonorange gekleideten Akteure.Kung Fu, so erläuterte eine Moderatoren-Stimme im Hintergrund, unterscheide sich ganz erheblich von der Kampfsportart Karate. Zum besseren Verständnis der einzelnen Einlagen, mal solo, mal in der ganzen Gruppe, gab es im verdunkelten Saal vor jeder neuen Nummer eine kurze Einführung, um die Besucher mit den Grundbegriffen, also der Philosophie des Zen-Buddhismus und der Geschichte des buddhistischen Mönchsordens vom Shaolin-Kloster, vertraut zu machen. Wichtig, so wurde immer wieder betont, ist der Einklang von Geist und Körper, also nicht vordergründig die spektakuläre Kampfkunst, die aber aus der Basis der Harmonie erwächst.Im Verlauf des zweistündigen Programms stellte der Veranstalter auch den Umgang mit selbstentwickelten Waffen vor. Das können ein Wanderstock oder Utensilien aus der Küche sein, mit denen man sich vortrefflich wehren kann. Was mentale und physische Stärke bei den Akteuren ermöglichen, das ließ bei den Besuchern im Laufe des Abends mehrmals den Atem stocken. Am spektakulärsten war wohl die Szene, in der sich ein Mitglied der Gruppe einen Holzstab mit einer Speerspitze ans Brustbein klemmte und so starken Druck ausübte, dass sich der hölzerne Speer bog. Doch damit nicht genug. Ein weiterer Akteur legte dem Mann eine Steinplatte auf den Rücken und zerschlug diese mit einem Schlegel. Für Gänsehaut sorgte auch die Szene, in der mehrere Männer den Kollegen hochhoben und auf den Spitzen ihrer Lanzen kurz verharren ließen. Jeder konnte es sehen: Der Mann blieb ohne Verletzungen. Ebenso spektakulär zerbarst eine Eisenstange, ging eine Steinplatte nach einem Kopfstoß zu Bruch. Unbeschadet überstand ein weiterer Darsteller einen Schlag mit einer langen Holzstange, die an seinem Kopf zerbrach.Zeugnis der einzigartigen Fähigkeit der Meister, die sie im jahrelangen intensiven und höchst diszipliniertem Training zur Vollendung der Konzentration gebracht haben, war auch der anfangs mehrmals gescheiterte Versuch, eine herkömmliche Nadel durch eine Glasscheibe zu stoßen. Zum Beweis dessen, dass dies möglich ist, zerplatzte dann doch ein hinter der Scheibe angebrachter Ballon. Erwähnenswert auch der Show-Act, bei dem ein junger Mann sich auf drei in einem Kasten liegende Schwertern niederließ und ihm ein Nagelbrett auf den Bauch gelegt wurde, das ein weiterer Mönch mit seinem Gewicht niederdrückte.Dass die künftigen Meister des Shaolin-Kung-Fu schon früh an die Praktiken herangeführt werden, davon legte ein Nachwuchsmönch den Beweis ab. Wie sein großes Vorbild lieferte er ein Lehrstück für Körperbeherrschung ab, indem er mit seinem Bauch eine Metallschüssel ansaugte. Beim großen Vorbild hatten auf die Bühne geholte Besucher keine Chance, die Schale gemeinsam loszulösen.Ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist, blieb das Geheimnis des Veranstalters. Der Beifall jedenfalls zeigte, dass die Besucher die körperlichen Darbietungen staunend mit Applaus quittierten. Und man hatte als neutraler Beobachter den Eindruck, dass vor allem die vielen ganz jungen Zuschauer von der Schau schlichtweg begeistert waren.