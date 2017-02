Weihnachten ist vorbei. Nicht aber die Zeit des Schenkens und Gebens. Das beweist die Sparkasse, die jetzt 8000 Euro an Spenden verteilt hat. Weitere 8000 Euro folgen.

Amberg. "Helfen ist einfach. Wenn Sie für Menschen in Amberg-Sulzbach spenden", hatte der Aufruf vor Weihnachten gelautet. "Mit der Spendenaktion der hauseigenen Stiftergemeinschaft wurden heuer die neu gegründete Pallivita GmbH und die Elternschule bedacht", wird Vorstandsvorsitzender Dieter Meier in einer Pressemitteilung zitiertIm Haus der Kunden an der Marienstraße übergab Dieter Meier den 8000-Euro-Scheck an Pallivita-Geschäftsführer Manfred Wendl und Dr. Jochen Pfirstinger, Ärztlicher Leiter des Palliativ-Teams am Klinikum."Der Großteil der Menschen möchte seinen Lebensabend in gewohnter Umgebung und in der Nähe vertrauter Menschen verbringen. Einen besonderen Stellenwert hat das Zuhause als Sterbeort für Unheilbar- oder Schwerstkranke", sagte Wendl bei dem Termin. Um diesen Wunsch zu erfüllen, haben sich das Klinikum Neumarkt, die Diakonie, Caritas und das Rote Kreuz aus dem Raum Neumarkt, sowie Caritas, Hospizverein, Diakonie, Schwesternschaft Wallmenichhaus aus Amberg und das Klinikum St. Marien zusammengetan und die neue Einrichtung gegründet.Pallivita arbeitet laut dem Schreiben eng mit den niedergelassenen Ärzten, den Hospizvereinen, den Kirchen, den ambulanten und stationären Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe sowie den Palliativstationen an den Kliniken zusammen."Im Fokus der Arbeit stehen die Vernetzung zwischen den einzelnen Partnern und dem Patienten und die Vermittlung von Sicherheit für Patienten und Angehörige, die das Palliativ-Team im Notfall rund um die Uhr erreichen können und - falls erforderlich - von Pflegekraft oder Arzt besucht werden", teilt Pfirstinger dazu ergänzend mit.Die Elternschule profitiert ebenfalls von der Spendenbereitschaft der Sparkasse und der Stiftergemeinschaft. Das Geld - ebenfalls 8000 Euro - wird laut einer Unternehmenssprecherin zu einem späteren Zeitpunkt separat übergeben.