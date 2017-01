Für jeden Läufer, der am Amberger Silvesterlauf teilgenommen hat, spendete die Firma Microchemicals drei Euro an das Wundernetz. Firmenchef Christian Koch gehört zu den ehrenamtlichen Helfern rund um Bernd Stief vom CIS Amberg, die den Benefizlauf organisierten. Christian Koch erklärte dazu laut Presseinfo: "Ich möchte mit unserer Spende gern weitere Firmen dazu motivieren, den Lauf im kommenden Jahr zu unterstützen und damit soziales und sportliches Engagement in unserem Landkreis zu zeigen. Ich hoffe, dass wir so noch mehr Teilnehmer für den Lauf gewinnen können."

Aufgerundet sind 1000 Euro zusammengekommen, über die sich Hildegard Legat, die Projektleiterin des Inklusionsprojekts "Gemeinsam unterwegs - das Wundernetz", sehr freut: "Unser Projekt wird finanziell von der Lebenshilfe Amberg-Sulzbach und der Aktion Mensch unterstützt, doch es gibt immer neue Ideen in unseren Arbeitsgruppen, für die wir zusätzliche Hilfen gut gebrauchen können. Heuer planen wir neben unserem Aktionstag neue inklusive Angebote für alle Bürger und arbeiten unter anderem an einem Ratgeber mit einfachen Hilfen für Menschen mit allen Behinderungsarten im Alltag, um noch mehr Kontakt ohne Berührungsängste herzustellen."