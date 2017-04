Bilanz gezogen haben die Stadtpfeifer bei ihrer Mitgliederversammlung. Die Gestaltung der Sonntagsserenade im Maltesergarten war ein Höhepunkt im Jahr 2016.

Vorsitzender Stephan Sabisch blickte auf verschiedenen Auftritte des Spielmannszuges - vom Geburtstagsständchen über Festzüge bis hin zum einen oder anderen Konzert - zurück. Die Sonntagsserenade im Maltesergarten war ein Höhepunkt für die Stadtpfeifer. Unter der musikalischen Leitung von Marcus Hoffmann in den vergangenen Jahren habe wohl jeder Musiker eine große Weiterentwicklung seiner Fertigkeiten am jeweiligen Instrument erfahren, sagte Sabisch.Als sehr erfreulich wertete der Vorsitzende die Entwicklung der musikalischen Früherziehung, an der zehn Kinder regelmäßig teilnehmen. Da die Gruppenleitung erkrankt sei, musste laut Sabisch der erste Auftritt der Kleinen bei der Jahreshauptversammlung entfallen. Dringlichste Aufgabe im laufenden Jahr sei, aktive Musiker für den Spielmannszug zu gewinnen. Ausdrücklich sprach Sabisch alle ehemaligen oder derzeit etwas seltener anwesenden Musiker an, wieder aktiv bei den Stadtpfeifern mitzumachen. Einzelne positive Rückmeldungen gab es noch bei der Versammlung. Zudem sollen in nächster Zeit die Jugendlichen, die in der Ausbildung sind, leichter an den Spielmannszug herangeführt werden. Dafür soll die Erweiterung des Repertoires langsamer erfolgen.Bei der Neuwahl wurden alle Vorstandsmitglieder bestätigt. Vorsitzender ist weiterhin Stephan Sabisch, als Stellvertreterin fungiert Stephanie Schubert. Als Schriftführerin ist Susi Haller im Amt, ihre Stellvertreterin ist Kerstin Ströhl. Als Schatzmeisterin fungiert Elisabeth Gallus, ihre Vertreterin ist Stephanie Walter. Beisitzerinnen sind Barbara Sabisch-Bachmann und Caro Jung. Als Zeugwartin ist Uschi Walter tätig.