Die vier restaurierten Maßwerkfenster der Basilika St. Martin erstrahlen wieder in voller Pracht: Umwelteinflüsse waren Schuld daran, dass unter anderem das Bild von St. Martin zur Marktplatzseite hin in der Vergangenheit an Farbe und Plastizität verloren hatte.

Nach umfangreichen restauratorischen Arbeiten, die den historischen Charakter erhalten sollten, wurden die Scheiben gestern wieder eingesetzt. Seit August 2016 war daran gearbeitet worden. "St. Martin ist wieder zu Hause", sagte die Regensburger Architektin Carola Setz. Zusätzlich wurden die Rippen des Maßwerks sowie die Windeisen erneuert und ergänzt. Schutzverglasungen vor den restaurierten Scheiben sollen in Zukunft die Kunstwerke vor verirrten Silvesterraketen und Vandalismus schützen. Die Instandsetzung der vier Maßwerkfenster diente als Muster für die restlichen 16 großen und 17 kleinen Fenster, die bald ebenfalls restauriert werden sollen. Die Kosten lagen bei rund 200 000 Euro. "Wir haben bewusst die zwei Musterachsen gewählt, weil sie stark beschädigt waren. So können wir genau schätzen, was bei den restlichen Fenstern auf uns zukommt", erklärte Setz. Mindestens drei Jahre könne es dauern, bis sie ebenso restauriert sind. Bild: tk