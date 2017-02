Was war das? Eine Art Provinzposse wie der Schwank aus dem Bauerntheater oder ein Beutezug, bei dem tatsächlich sage und schreibe 150 Millionen Euro abgezockt werden sollten? Erst beim bevorstehenden Prozess am Landgericht Amberg wird man wohl Einzelheiten erfahren.

"Unterschriften" zweier Vorstandsmitglieder der Deutschen Bank vorgelegt

Einzeltäter oder Hintermänner?

Die Staatsanwaltschaft hat sechs Monate lang ermittelt. Nun wird gegen einen 43-Jährigen Anklage zum Landgericht erhoben. In dem Schriftsatz wird dem Mann Scheck- und Urkundenfälschung angelastet. Die Behörde hält ihm ferner versuchten Betrug vor, "um sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen." Klingt eigentlich eher wie etwas, das in der täglichen Praxis regelmäßig über die Tische der Strafverfolger läuft. Ist es aber nicht, wie Oberstaatsanwalt Dr. Thomas Strohmeier auf Anfrage erläuterte. Denn es geht um sagenhafte 150 Millionen Euro.Am 3. August vergangenen Jahres tauchte der 43-jährige Vermögensberater bei einer Filiale der Deutschen Bank in Dresden auf und legte dort einen Scheck vor, der auf 150.000.000 Euro lautete. Dazu präsentierte er einen sogenannten "Letter of Confirmation" und damit ein mutmaßliches Bestätigungsschreiben für den neunstelligen Betrag. Dieser Brief trug die Unterschriften zweier Vorstandsmitglieder der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt/Main.Die erbetene Überweisung der 150 Millionen auf ein Firmenkonto in Tschechien wurde dem Mann ebenso verweigert wie ein Transfer der Summe auf seine eigene Bankverbindung. Also ging er und blieb zunächst unbehelligt. Am Tag darauf erschien der 43-Jährige in einer Amberger Niederlassung der Deutschen Bank. Dort wiederholte sich der bemerkenswerte Auftritt: Wieder wurde der Scheck mit der 15 voraus und den dahinter stehenden sieben Nullen vorgelegt. Auch ein "Letter of Confirmation" kam erneut zwecks Legitimation zum Einsatz. Diesmal allerdings, es war ein Freitagnachmittag um 15.15 Uhr, erschienen alarmierte Polizeibeamte und nahmen den Mann fest. Danach kam er in U-Haft und sitzt dort bis heute. "Der Scheck war eine Totalfälschung", ist die Ermittlungsbehörde überzeugt. Gleiches gelte, so Oberstaatsanwalt Strohmeier, für die sogenannte "Letter of Confirmation". Zwei solcher Exemplare seien gefunden und sichergestellt worden.Die Anklage lässt Fragen offen, die nun wohl in einem Prozess vor dem Landgericht erörtert und beantwortet werden müssen. Sie lauten: War der 43-Jährige quasi im Alleingang unterwegs oder schickten ihn Hintermänner, die darauf hofften, dass der fast schon abenteuerlich anmutende Coup erfolgreich enden würde? Woher stammten das Scheckformular und die Schreiben mit der "Echtheitsgarantie" samt den gefälschten Unterschriften der beiden Frankfurter Bankvorstände? Der mutmaßliche Täter hatte allem Anschein nach in ersten Vernehmungen geäußert, er sei auf Veranlassung anderer Personen nach Sachsen und Bayern gereist.Das sogenannte Hauptverfahren vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts ist unterdessen eröffnet worden. An fünf Verhandlungstagen im April soll geklärt werden, was es mit dem ominösen Scheck auf sich hatte. An der Seite des Vermögensberaters sitzt dann der Amberger Strafverteidiger Jörg Jendricke.