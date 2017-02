Eigentlich hätte am zweiten Prozesstag ein Urteil gesprochen werden sollen. Doch dazu kam es nicht mehr. Das Verfahren gegen einen 72-Jährigen wegen Beleidigung wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft eingestellt.

Der Mann sitzt eine längere Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Amberg ab. Er soll dort (AZ berichtete) seinen Missmut gegenüber einem Vollzugsbeamten in Briefen an den Anstaltsleiter und in einem aus disziplinarischen Gründen anberaumten Gespräch zum Ausdruck gebracht haben. Darin fielen laut Anklage Vergleiche mit dem Nationalsozialismus der Hitler-Diktatur.Der auf einen Rollator angewiesene Häftling bestritt das zwar nicht generell. Er ließ aber am ersten Verhandlungstag durchblicken, seine Worte wohl nicht bedacht und dies im Zustand tiefster Verärgerung getan zu haben. Der die Verhandlung führende Amtsgerichtsdirektor Ludwig Stich wollte es genau wissen. Er vertagte den Prozess, um eine Beamtin der JVA als Zeugin zu laden, die dem Disziplinargespräch mit dem 72-Jährigen beiwohnte.Doch sie brauchte nicht mehr zu kommen. Auf dem Dienstweg stellte die Staatsanwaltschaft den Antrag, das Verfahren wegen Beleidigung nach Paragraf 154 einzustellen. Dem entsprach Richter Stich. Paragraf 154 kann dann angewendet werden, wenn der Beschuldigte ohnedies noch eine Strafe zu verbüßen hat und die wegen eines weiteren angeklagten Delikts zu erwartende Ahndung nicht mehr erheblich ins Gewicht fallen würde.