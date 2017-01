Ob langjährige Blutspender oder Ehrenamtliche bei BRK und THW: Mit Herzblut sind alle drei Seiten bei der Sache. Auch die Stadt weiß diesen Dienst für die Gesellschaft zu schätzen und lud deshalb zu einem Empfang samt Auszeichnung dieser Menschen ins Rathaus ein.

Blutspender retten Leben

Zweimal 40 Jahre THW

"Wir wissen, was wir an euch haben", stimmte auch Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl (SPD) in den Tenor des OB ein. Seine Teilnahme im Kleinen Rathaussaal bezeichnete Cerny als schönes Zeichen für die Bedeutung des Ehrenamts. Ohne Freiwillige ist es nach seinen Worten sehr schwer, bestehende Leistungsangebote zu erhalten. Der Einsatz dieser Menschen diene dabei oft nicht nur der Lebensqualität, sondern auch der Sicherheit der Bürger.So seien zum Beispiel auch professionelle Ausbildungen nötig, beispielsweise bei der Wasserwacht, der Bergwacht und natürlich dem THW und dem BRK. Ohne engagierte Ehrenamtliche hätten solche Organisationen "ein echtes Problem". Besonderen Dank stattete Cerny aber auch den Blutspendern ab, die zum Funktionieren der Rettungskette beitragen würden. "Wir sind auf Blutspenden massivst angewiesen", hob der Oberbürgermeister hervor.Für den BRK-Kreisverband Amberg-Sulzbach bedankte sich Vorsitzender Gerd Geismann bei den langjährigen Mitarbeitern des Roten Kreuzes. In verschiedenen Abteilungen und Gliederungen etwa bei der Wasserwacht, der Bergwacht, als Einsatzleiter und Ausbilder, sind jene Frauen und Männer tätig, die Ehrenurkunden in Empfang nehmen durften. Für 25 Jahre waren dies Christoph Dirnhöfer, Jochen Grundler, Thomas Heindl, Helmut Herbert, Christian Hiltl, Thomas Hofbauer, Kerstin Schinzel, Tobias Legat, Daniel Musall, Christian Nawrat, Franziska Prüll, Dagmar Schmack-Nawrat und Rüdiger Schnappauf. Für 40 Jahre ehrte das Rote Kreuz Dieter Honig."Rette Leben - spende Blut": Diesem jährlich mehrmals wiederkehrenden Aufruf des BRK folgten bereits 50 Mal: Markus Stoschek, Thomas Grasser, Peter und Ilse Kehl, Doris Mehringer, Karin Götz und Christina Franzke. Schon 75 Mal haben Herbert Rath, Gerhard Ott und Wolfgang Hergarten gespendet, gar 150 Mal Georg Strobl, Johannes Gulla und Berthold Fischer. Auf 175 Mal bringt es Reinhard Gräml, der neben dem Beifall und der Dankurkunde, die auch die anderen erhielten, ein Geschenk bekam, überreicht von BRK-Kreisgeschäftsführer Björn Heinrich. Zwei außergewöhnliche Jubiläen hatte auch das Technische Hilfswerk Amberg zu feiern.Josef Donhauser und Walter Schmid gehören dem Ortsverband seit jeweils 40 Jahren an, wozu Oberbürgermeister, Landtagsabgeordneter und THW-Ortsbeauftragter Marco Hubert gratulierten und die entsprechende Auszeichnung übergaben.