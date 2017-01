Amberg. Die Abfallberatung der Stadt bietet wieder eine kostenlose Entsorgungsmöglichkeit von Christbäumen an. Dazu werden ab Donnerstag, 5. Januar bis Dienstag, 16. Januar, Sammelcontainer auf dem Dultplatz an der Bruno-Hofer-Straße aufgestellt.

"In diesem Zeitraum können die Amberg dort ihre Christbäume kostenlos abliefern", heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Um eine hochwertige Verwertung ermöglichen zu können, müssen die angelieferten Christbäume aber "frei von jeglichen Störstoffen sein", wie zum Beispiel Lametta. Die Abfallberatung weist darauf hin, dass auf den Wertstoffhöfen im Frauental 7 und in der Reiterstraße 4 ganzjährig Grüngut, also auch die Christbäume, angenommen werden. Das illegale Entsorgen von Christbäumen an den Containerstandorten (Bild) ist nicht erlaubt.