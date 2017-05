Erst die sechsstufige Realschule, dann das G 8 mit der Rückkehr zum G 9. Dazu noch schwankende Geburtenzahlen und immer mehr Bedarf an ganztägiger Betreuung. Die Stadt hat es bei der Planung für ihre Schulen nicht leicht. Aber ein 126-Seiten-Konzept.

Albert-Schweitzer-Schule erster Kandidat Die Albert-Schweitzer-Schule ist der erste Kandidat. Sie soll als erste von mehreren Einrichtungen zu einer offene Ganztagsschule werden. Schon bisher gibt es eine verlängerte Mittagsbetreuung, doch um offiziell als Ganztagsschule anerkannt zu werden, muss das Gebäude in ein von der Regierung erstelltes Raumprogramm passen. Für die Schule bedeutet das konkret, dass sie um 996 Quadratmeter wächst. Das war im Vorjahr im Bauausschuss und Stadtrat bereits Thema. Grundsätzlich ist die Albert-Schweitzer-Schule im Zustand von 1972 und bedürfe einer Generalsanierung. Geplant sind Mensa mit Küche, fünf Aufenthaltsräume, fünf Ruheräume sowie jeweils ein Mehrzweck- und Nebenraum. Je nach Planung betragen die Kosten für die Generalsanierung 8,5 Millionen Euro, für die Ganztagsschule 4,7 Millionen Euro. Für Neubau, Erweiterung und Sanierung würden demnach 13,25 Millionen Euro anfallen, hieß es damals in den städtischen Gremien. (tk)

Schulentwicklungsplan heißt das Bilder- und Zahlenwerk, das es in Amberg bisher noch nicht gab und das der zuständige städtische Referent Wolfgang Dersch im Schul- und Sportausschuss vorstellte: "Für einen Sachaufwandsträger ist es nicht so einfach, den Überblick zu behalten und immer die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen."Der Grundgedanke: Politik und Veraltung müssen möglichst viele Informationen in der Schublade haben, um bei gewünschten und notwendigen Investitionen fundiert und schnell entscheiden zu können. Enthalten sind alle Schulen, aktuelle Zahlen, die vorhandenen Betreuungsangebote, der bauliche Zustand der Gebäude, der Istzustand der Barrierefreiheit und eine Übersicht, wie sicher die Häuser sind. Ein Stichwort zum Beispiel: Brandschutz."Das ist kein Zehn-Jahres-Plan. Dafür ist die Entwicklung an den Schulen viel zu dynamisch. Man wird das fortschreiben müssen", sagte OB Michael Cerny und wies darauf hin, dass die Umsetzung aller Vorhaben auch immer eine Geldfrage sei.Letztlich gehe es darum, mit den vorhandenen finanziellen Mitteln (laut Michael Cerny pro Jahr im Schnitt fünf bis sechs Millionen Euro) die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Und die sehen aktuell so aus: Die Grund- und Mittelschulen sollen weiter Priorität genießen und flächendeckend zu offenen Ganztagsschulen ausgebaut werden. Bei zeitgleich weiterhin bestehender Wahlfreiheit der Eltern. Der Oberbürgermeister sagte im Beisein von Peter Welnhofer, dem Direktor des Gregor-Mendel-Gymnasiums (GMG), aber: "Wir wissen jedoch auch, dass die Gymnasien Sanierungsbedarf haben." Je nach Haushaltslage könne aber auch in diesem Schultyp relativ kurzfristig gehandelt werden. Die im neuen Konzept festgestellten Defizite, zum Beispiel beim Brandschutz im GMG-Neubau, sollen dann Stück für Stück abgearbeitet werden.Zunächst soll die Albert-Schweitzer-Schule im D-Programm als erster Kandidat zu einer offenen Ganztagsschule inklusive Mensa-Neubau werden. Das Entwicklungskonzept für die Schulen kam parteiübergreifend gut an. "Das ist eine sehr gute Grundlage für Stadtratsentscheidungen", sagte Florian Fuchs, SPD-Stadtrat und derzeit kommissarischer Leiter der Dreifaltigkeitsschule.Michaela Frauendorfer von der CSU sprach davon, dass das Geld nun noch gezielter eingesetzt werden könne: "Investitionen ins Blaue hinein kommen meist zu teuer." Es gab keine Gegenstimmen. Das letzte Wort hat der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Montag, 12. Juni.