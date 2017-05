Die Stadt sagt dem Eichenprozessionsspinner den Kampf an. Bereits um 5 Uhr machten sich am Dienstag Spezialisten auf den Weg in den Stadtgraben, um dort mit einem biologischen Mittel vorsorglich zu verhindern, dass sich die Raupen dieser Schmetterlingsart breitmachen.

Die Tiere, die bevorzugt Eichen aufsuchen, haben mikroskopisch kleine Nesselhaare mit Widerhaken, die das Eiweißgift Thaumetopein enthalten. Bei Menschen kann das zu Juckreiz, entzündlichen Hautreaktionen, Asthma-Anfällen und anderen allergischen Reaktionen führen. Im vergangenen Jahr mussten im Stadtgebiet wegen des Eichenprozessionsspinners mehrere Park- und Spielplätze teilweise über Wochen hinweg gesperrt werden (wir berichteten) . Das unbedenkliche Mittel, das am Dienstag an mehreren Stellen zum Einsatz kam, wurde laut der städtischen Pressesprecherin Susanne Schwab aus dem Samen des Neembaumes gewonnen. Dabei handelt es sich um ein Mahagonigewächs.