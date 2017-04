Seit 2005 war Horst Pongratz Vorsitzender des Stadtjugendrings. Nun zog er zum Abschied eine durchaus positive Bilanz und fand auch einen Nachfolger: Christoph Tresch übernimmt den Posten.

Stadtjugendring Neuer Vorsitzender ist Christoph Tresch, sein Stellvertreter heißt Christoph Hollweck. Weitere Vorstandsmitglieder sind Birgit Rupprecht, Horst Pongratz, Hildegard Helm-Fischer, Sven Fischer und Daniel Hafner. Als Einzelpersönlichkeiten wirken Kurt Scharrer und Karl-Heinz Gampel mit. Kassenrevisoren sind Martin Helm und Sebastian Schindler.

Amberg. (ads) Angesichts der Bedeutung des Treffens waren die Delegierten der Jugendverbände, -organisationen und -initiativen recht zahlreich zur Frühjahrsvollversammlung erschienen. OB Michael Cerny dankte dem Stadtjugendring (SJR) für seine Arbeit und erwähnte beispielhaft den vom SJR initiierten Jugendgipfel."Der Jugendring hat in den vergangenen zwölf Jahren eine durchwegs positive Entwicklung gemacht", zog Pongratz Bilanz. Die Zuschüsse für Vereine und Verbände seien in dieser Zeit von 10 200 auf insgesamt 17 000 Euro pro Jahr erhöht worden. Zudem sei 2009 die lange geforderte Geschäftsführerstelle geschaffen worden. Die Aktionen der ersten SJR-Geschäftsführerin Elke Renner (Eiskugel am Marktplatz oder das Programm "Rundum fit") seien unvergessen. Anja Gebhard habe im Oktober 2011 die Geschäftsleitung übernommen."Neben zahlreichen anderen Aktionen sind zwei Jugendgipfel seither in Amberg mit großem Erfolg durchgeführt worden", ließ der scheidende Vorsitzende wissen. Es freue ihn umso mehr, dass OB Michael Cerny die Beschlüsse des zweiten Jugendgipfels komplett in die Planungen der Stadt übernommen habe. Der Skatepark sei ein sichtbares Ergebnis. "Auch in Zukunft soll die Beteiligung von Jugendlichen weiter ermöglicht werden", kündigte Pongratz an. Einige Wünsche und Beschlüsse seien noch nicht umgesetzt worden, was aber nicht bedeute, dass diese nicht weiterverfolgt würden. Der Wunsch nach einem Jugend-Café für unter 18-Jährige sei nicht vergessen, allerdings fehle im Moment ein geeigneter Ort.Auch das Fehlen einer Jugendherberge beziehungsweise eines Übernachtungshauses für Jugendliche sei bemängelt worden. "Allerdings sind derartige berechtigte Wünsche nicht von heute auf morgen erfüllbar", bemerkte Pongratz und fügte hinzu: "Bei meiner Antrittsrede vor zwölf Jahren habe ich als Ziel formuliert, dass ich dem Jugendring zu einer hauptamtlichen Geschäftsführung verhelfen und die Fördermittel erhöhen sowie die Vereine und Verbände über den Jugendring besser vernetzen will. Das ist mir auch gelungen."