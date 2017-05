Der 29-jährige Student war am Sonntag anscheinend in Stänkerstimmung. Jedenfalls ignorierte er alle Ermahnungen, bis ihn schließlich die Polizei festnahm. Zum ersten Mal fiel er gegen 13 Uhr in einem Restaurant am Schießstätteweg unangenehm auf.

Dort belästigte er im Außenbereich die Gäste, warf mitgebrachte Kleidungsstücke durch die Gegend und wollte nicht gehen, als ihn der Wirt dazu aufforderte. Also wurde die Polizei hinzugezogen und erteilte dem Studenten einen Platzverweis. Kurz nach 19 Uhr wurde der Störenfried aber erneut ein Fall für die Polizei. Dieses Mal belästigte er die Besucher der Gastwirtschaft auf dem Mariahilfberg. Folge: wieder ein Platzverweis.Nachhaltige Wirkung aber zeigte auch der nicht: Gegen 21.15 Uhr belästigte der 29-Jährige in der Mühlgasse mehrere Frauen. "Zuvor soll er in der Deutschen Schulgasse zwei anderen Damen gegenüber ungebührliches Verhalten an den Tag gelegt und ihnen dabei auch an die Brust gegriffen haben", heißt es im Pressebericht der PI Amberg. Zudem stellte der Störenfried sich einer Autofahrerin in den Weg, so dass sie nicht wegfahren konnte.Eine Streifenbesatzung traf den 29-Jährigen schließlich in der Jesuitenfahrt und wollte ihn in Gewahrsam nehmen. Er wehrte sich jedoch, schlug und trat um sich und verletzte dabei eine Polizistin am Auge sowie ihren Kollegen am Handgelenk. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und konnten den Mann schließlich fixieren und festnehmen. Er wurde ins Klinikum gebracht, weil er eine Platzwunde hatte und weil er sich einer Blutprobe unterziehen musste. Im Krankenhaus mussten sich auch die beiden verletzten Polizisten ärztlich behandeln lassen. Auf dem Weg dorthin schüttete der 29-Jährige, der möglicherweise unter Drogeneinfluss stand, aber noch eine Flut von Beleidigungen über die Beamten aus.