Die liebenswerteste Stadt Deutschlands ist Amberg laut einem Online-Voting bereits. Wie märchenhaft schön unsere Heimat sein kann, zeigt sich eindrucksvoll in diesen Tagen. Im kleinen Kreisverkehr an der Marienstraße, auf dem zwei Türme die italienische Partnerstadt Desenzano symbolisieren, hat sich was getan. Es hat den Anschein, als ob sich Rapunzel einquartiert hätte. Von einem Prinzen, der die Königstochter aus ihrem Verlies befreien könnte, fehlt allerdings noch jede Spur. Bild: Steinbacher