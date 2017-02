Nach der Sause kommt das Aufräumen: Zu sechst sind die Jungs vom Betriebshof im Einsatz, um die Hinterlassenschaften der Hexennacht zu beseitigen. Die Straßenkehrer haben einen siebten Helfer. Er heißt Thomas und ist ein echter Windbeutel.

Gefährliche Späße

Getöse von allen Seiten

Tapfere Wirte Dass der Marktplatz am Freitagmorgen ziemlich schnell wieder einigermaßen sauber war, ist auch ein Verdienst der Wirte und der Standbetreiber. Letztere hatten die Auflage, den Bereich um ihre Verkaufsfläche herum, unmittelbar nach der Veranstaltung zu reinigen. Die Hexennacht unter freiem Himmel dauerte offiziell bis 23 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt musste die Band Quertreiber ihr letztes Lied beendet haben. Kurz nachdem der letzte Akkord verklang, begann auch schon der Abbau der mobilen Bühne. In den Lokalen der Innenstadt durfte teilweise bis 5 Uhr weitergefeiert werden. Am längsten waren die Nachtschwärmer im Blauen Haus in der Unteren Nabburger Straße, im Club La Vida (Georgenstraße) und in der Discothek Trio (Mühlgasse) unterwegs. (upl)

Thomas ist auch ein Hansdampf in allen Gassen. Mal fegt er unter den Schwibbögen durch, dann wieder saust er um die Martinskirche. Das Sturmtief mit dem Namen des Apostels hat erheblichen Anteil daran, dass der Marktplatz nach der Hexennacht mit ihren rund 5000 Besuchern schon um 5 Uhr morgens ziemlich aufgeräumt aussieht. "Der Wind hat das ganze Zeug in die Ecken geweht", sagt Markus Nißler, der die kleine Kehrmaschine des Bauhofs fährt.Nißler geht immer dann auf die Party, wenn sie zu Ende ist. Beim Altstadtfest, in der Silvesternacht und im Fasching. "Da erlebt man manchmal die tollsten Dinge", erzählt er von seinen Begegnungen mit den Nachtschwärmern. "Es gab mal ein paar Betrunkene, die legten sich vor die Kehrmaschine, um sich putzen zu lassen." Aber Nißler würde die Stahlbürsten, die vorne am Fahrzeug montiert sind, nicht einmal über Schuhe gleiten lassen. "Das ist extrem gefährlich", erklärt er. "Damit ist nicht zu spaßen."Zu Späßen sind auch die Putzfrauen in den Marktplatz-Cafés nicht aufgelegt. Im Zentral, im Lieblingsplatz und im Colomba stehen die Stühle auf den Tischen, laufen die Saubermacher mit den Wischlappen hin und her. Lust auf ein kurzes Interview? Die Colomba-Wirtin winkt ab. Jetzt nicht. Die Tür ist verriegelt, damit sich keiner mehr in das Lokal verirrt. Solche Irrläufer gibt es um 5 Uhr jede Menge. Die Fußgängerzone ist bevölkert wie wochentags kurz vor Ladenschluss. "Wo geht es denn hier zum Bahnhof?", fragt ein Zebra, das mit der Auskunft "geradeaus" offensichtlich nicht viel anfangen kann. "Links oder rechts?" fragt das leicht wankende Steppentier nach. "Nein. Geradeaus", erhält es als Antwort und entscheidet sich umzukehren.Besser so. Er muss ohnehin Platz machen für Ingrid und Alois Luber. Noch bevor die große Kehrmaschine auf den Marktplatz einbiegt, tuckert das Metzger-Ehepaar aus Kemnath am Buchberg von der Herrnstraße aus Richtung Hochzeitsbrunnen. "Es sah hier schon mal schlimmer aus", zieht Ingrid Luber eine erste Bilanz, nachdem sie kurz das Pflaster gemustert hat. In den vergangenen Jahren mussten sich Fieranten des Bauernmarktes oft mit Besen einen Weg durch die Scherben kehren. "Heuer passt das", sagt die Marktverkäuferin und freut sich. Denn damit bleibt Zeit, noch vor Ladenöffnung gemütlich einen Kaffee in Roberts Trattoria zu trinken.Der Marktplatz ist für die Bauhof-Mitarbeiter ziemlich schnell erledigt. Am Stromkasten vor dem Zentral baumelt noch eine schwarze Federboa. Die Putzfrauen kippen ihre Eimer in die Gullys. Etwas dicker kommt es für Straßenkehrer in den Seitengassen. Dorthin hat Thomas, der wilde Feger, die ganzen Pappbecher, diverse Tüten, Luftschlangen und manches Teil der Maskerade verweht. Zu viert nehmen sich die Besen-Männer die Untere Nabburger Straße vor, kehren den Müll in den Rinnstein. Derweil macht sich die große Kehrmaschine mit orangefarbenen Warnleuchten und Luft-Getöse bereit."Sie ist halt ziemlich laut", erklärt Markus Nißler. "Da gibt es schon manchmal Beschwerden von Anwohnern." Am Freitagmorgen aber ist auch das etwas anders. Thomas und seine Böen rütteln so stark an der Gerüstplane des Martinsturmes und den Werbe-Transparenten in der Fußgängerzone, dass die Kehrmaschine nicht mehr groß ins Gewicht fällt. Gegen 7 Uhr flaut auf einmal der Wind ab, die Sonne geht auf und Ingrid Luber öffnet still und leise die Seitenwand ihres Verkaufsanhängers. Ein Jogger läuft über den Marktplatz. Der Morgen nach der Hexennacht beginnt, so als ob nichts gewesen wäre.