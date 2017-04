Akademische Dünkel und wissenschaftliches Elite-Bewusstsein sind nicht das Ding der OTH. Viel lieber zeigt sie her, was da eigentlich passiert.

Nicht nur Theorie

Warum nicht spielen?

Effektvoll in Szene gesetzt, kommt kein sprichwörtliches Kind im Manne - und zunehmend auch der jungen Frau - daran vorbei, dass angewandte Wissenschaft zu einem Großteil auf ursprünglichem Staunen basiert. Rund einen Monat nach dem Beginn des Sommersemesters 2017 ermöglichte am Samstag ein Tag der offenen Tür einen Blick in die Werkstätten, Hörsäle und Seminarräume der in Amberg ansässigen, technisch ausgerichteten Fakultäten zu werfen.Da dort nicht nur gedacht, sondern vordringlich auch gemacht wird, hatten die einzelnen Fachbereiche genug herzuzeigen. In der ersten Reihe stehen in Amberg da meist die Maschinenbauer und Elektrotechniker mit ihren unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten. Sie präsentierten sich mit Kurzvorlesungen und -vorträgen, diversen Exponaten, Vorführungen und spielerischen Experimenten. Doch keineswegs nur potenzielle Studenten oder bereits Studierende streiften an diesem Tag über den Campus sowie durch die Hochschulgebäude und -werkstätten. Auch viele Erwachsene ohne Kinderanhang schauten sich einfach nur ein bisschen um.Zu sehen gab es genug. Etwa die Druckluft- und danach Wasserrakete des Maschinenbauers Prof. Dr.-Ing. Andreas Weiß, der sich als Strömungsmechaniker und Thermodynamiker diese Vorführung nur ungern entgehen lässt. Da mag die Rakete aus einer handelsüblichen PET-Wasserflasche unter viel Ah und Oh noch so schön in die Luft schießen, dennoch gilt: "Nicht nur ausprobiert, auch ausgerechnet." Bei den angewandten Ingenieurs-Studiengängen gibt es viele interdisziplinäre Überschneidungen. So steht beispielsweise auch eine Kunststoff-Spritzform-Maschine in einer der Werkstätten oder kann Prof. Dr. Klaus Sponheim an vielen Original-Bauteilen erklären, wie die Automobilindustrie durch Werkstoff-Verbund-Bautechniken an Gewichts- und Kostenreduzierungen arbeitet. Durstige Maschinenbauer machen sich derweil ihr Feierabendbier nicht mehr selber auf, sondern lassen es sich von zwei Industrierobotern aus der Kiste holen und mundgerecht einschenken.Bei einem Streifzug durch die OTH gab es jedenfalls auch für technische Laien nicht nur genug zu sehen, sondern auch zu erleben. Wobei die Elektrotechniker mit ihren Mini-Robotern und visuellen Projektionsmöglichkeiten immer näher an mehr und mehr fließende Grenzen zwischen realen und virtuellen Welten heranrücken.