Ein BMW-Fahrer dachte wohl an vieles, nur nicht ans Bezahlen. Der Amberger tankte Mittwochnachmittag an einer Tankstelle in der Fuggerstraße für einen hohen zweistelligen Betrag, fuhr anschließend aber einfach davon.

Weil die Zapfsäulen von Kameras überwacht wurden, konnten die Beamten der Polizeiinspektion Amberg den Fahrflüchtingen schnell ermitteln. Laut Polizei habe der 59-Jährige überrascht gewirkt, als sie ihn mit dem Vorfall konfrontierten. Er habe nach dem Tanken noch Öl und Wasser aufgefüllt, da hätte er das Bezahlen ganz vergessen. Obwohl er sich sofort um die noch offene Rechnung kümmern wollte, ermittelt die Polizei wegen Tankbetrugs gegen ihn.