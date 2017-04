Es ist nicht das erste Mal, dass Thomas Galli offen bis provokativ aufgreift, was sonst vorzugsweise hinter Mauern des Schweigens besprochen wird. Mit seinem kürzlich im Berliner Eulenspiegel-Verlag erschienenen zweiten Buch "Die Gefährlichkeit des Täters" rüttelt der Jurist und Kriminologe erneut an gängigen Grundthesen des Strafvollzugs.

Galli war von 2001 bis 2007 als Abteilungsleiter in der hiesigen JVA tätig und nimmt für sich in Anspruch, den Aufbau der sozialtherapeutischen Abteilung für Sexualstraftäter, als einer der ersten Einrichtungen dieser Art in Bayern, begleitet zu haben. Mit seinem Erstlingswerk "Die Schwere der Schuld - Ein Gefängnisdirektor erzählt" (2016) beging der Autor den Tabubruch eines schnörkellosen erzählerischen Realismus', der im Kollegenkreis des damaligen Gefängnisdirektors in Sachsen nicht unbedingt gut ankam.Inzwischen hat der Jurist den Justizvollzugsdienst quittiert und sich als Rechtsanwalt niedergelassen. Zwei Kapitel seines neuen Buchs, lässt der Autor wissen, weisen Bezüge zu seiner Amberger Zeit auf. "Frau im Käfig" beschreibt den Rückfall eines mordenden Sexualstraftäters und wirft ein Schlaglicht auf mögliche fatale Sackgassen von forensischen Therapieanstrengungen. "Haftraum 108" erzählt die Geschichte eines tödlichen Dramas in einer Acht-Mann-Zelle, wie sie es auch in Amberg gibt. Allerdings nach Anstaltsangaben mit sechs Häftlingen belegt.