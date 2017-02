Der Kassensturz brachte beim Tierschutzverein ein überwältigendes Ergebnis: Bei der Spendenaktion kamen gut 17 000 Euro zusammen. "Vielen Dank für diese großartige Unterstützung an alle Tierfreunde, die gespendet haben. Wir freuen uns riesig und sind so glücklich", reagierte Ingrid Mallmann, die Schriftführerin des Vereins.

Ausgangspunkt der Aktion war ein Angebot des Deutschen Tierschutzbundes: Sollte der Tierschutzverein Amberg-Sulzbach es schaffen, bis 31. Januar mindestens 5000 Euro für die medizinische Versorgung seiner Tiere zu sammeln, bekomme er vom Tierschutzbund weitere 5000 Euro für diesen Zweck als Zuschuss. Man ging darauf ein und startete kurz vor Weihnachten den Spendenaufruf. Als Mitte Januar die AZ darüber berichtete, lag die Summe bei rund 3500 Euro. "Danach kam die größte Welle der Hilfsbereitschaft", berichtet Ingrid Mallmann. So hätten sich etwa gleich mehrere einzelne Unterstützer bereiterklärt, die fehlenden 1500 Euro zu geben.Warum die Kosten für die medizinische Versorgung im Tierheim ein Dauerthema sind, erklärt Ingrid Mallmann mit den "vielen Fundtieren, vor allem Katzen, die in krankem oder verwahrlostem Zustand zu uns kommen". Ältere Hunde benötigten spezielle Medikamente, Zahnsanierungen oder Ähnliches. "Jedes Tier hat das Recht auf bestmögliche medizinische Versorgung", ist Mallmanns Überzeugung.Derzeit sind Tierheim und Tierschutzverein dringend auf der Suche nach privaten Pflegestellen für Hunde und Katzen. Ingrid Mallmann: "Unsere Katzenquarantäne ist voll besetzt, eine liebevolle, individuelle Betreuung könnte vielen Tieren helfen, schneller gesund zu werden oder bestimmten Krankheiten vorzubeugen." Wer Interesse hat, ein Tier in Pflege zu nehmen, kann sich am einfachsten per E-Mail melden (hallo@tierheim-amberg.de).