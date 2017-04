Amberg/Dietfurt. In Dietfurt (Kreis Neumarkt) wurden die Oberpfalzsieger der Mini-Tischtennismeisterschaftsrunde ermittelt. Die vier qualifizierten Nachwuchsspieler des TV 1861 Amberg konnten ihre guten Trainingsleistungen laut einer Pressemitteilung bestätigen. Sie gewannen drei Klassen und erzielten zudem einem 4. Platz.

Das Quartett überstand problemlos die Gruppenspiele und schaffte nach souveränen Viertelfinalerfolgen geschlossen den Sprung in das jeweilige Halbfinale. In der Altersklasse I musste Sebastian Eigen-stetter nur dem späteren Sieger den Vortritt lassen. Im Spiel um Platz drei verpasste er die Qualifikation für den Verbandsentscheid im unterfränkischen Bad Königshofen.Daran dürfen aber die Klassensieger Adrian Wienzek (AK II), Marlen Schnappauf und Luis Wilhelm (AK III) teilnehmen. Mit sicher gesetzten Grundschlägen, guter Übersicht und druckvoll gespielten Angriffsbällen waren die TV-Jüngsten nicht zu stoppen. In den jeweiligen Finalspielen ihrer Altersklassen krönten sie mit ungefährdeten 3:0-Erfolgen ihre Leistungen und vertreten nun die Oberpfalz Anfang Mai beim Bayernvergleich.Das Trainerteam des TV bietet allen am Tischtennissport interessierten Kindern an den Trainingstagen (Mädchen dienstags/donnerstags, Buben dienstags/freitags) in der Realschule jeweils von 17.30 bis 19 Uhr Schnupperkurse an.