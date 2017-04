Ein Autofahrer ist am Samstag, 17.25 Uhr, ungebremst in einen Sattelzug gerast und gestorben. Der 58 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Hof saß alleine in seinem Fahrzeug und war auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Tschechien unterwegs.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren drei Fahrzeuge zu diesem Zeitpunkt auf der linken Fahrspur mit hoher Geschwindigkeit zwischen den Anschlussstellen Amberg-Süd und Amberg-Ost unterwegs. Zeugenaussagen zufolge musste der Vordermann verkehrsbedingt bremsen. Auf Höhe der Ortschaft Ebermannsdorf wechselte der 58-Jährige aus dem Landkreis Hof nach Informationen der Verkehrspolizeiinspektion von der linken Fahrspur, wo er die beiden andere Autos vor sich hatte, auf die rechte. Dort krachte er in den Lastwagen. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Der 41-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.Das schwere Gefährt war mit 15 Tonnen beladen, allerdings nicht mit Gefahrgut. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei bestand bei dem Unfall keinerlei Fremdeinwirkung. Neben Notärzten und Rettungskräften rückten die Feuerwehren aus Kümmersbruck, Haselmühl, Theuern und Ebermannsdorf aus. Auch das Technische Hilfswerk war vor Ort. Die Autobahn blieb bis um 21.45 Uhr komplett gesperrt.Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ordnete die StaatsanwaltschaftAmberg die Zuziehung eines Sachverständigen an. Die Verkehrspolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.