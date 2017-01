Ein offenes Fenster bei Minustemperaturen kann enormen Schaden verursachen: Am Mittwoch gegen 17 Uhr musste das Technische Hilfswerk in die Georgenstraße 74 ausrücken.

Dort stand nach Angaben der Einsatzkräfte das Fenster zu einer Toilette im ersten Stock längere Zeit offen, so dass die Leitung gefror und aufbrach. Wasser ergoss sich über die Etage. Da der erste Stock aus einem Fehlboden besteht und die Füllung so vollgesaugt war, dass sich die Decke nach unten bog, verständigte die Feuerwehr das Technische Hilfswerk. Es rückte mit Holzbalken und Gerüst an, um den Boden abzustützen. Im Haus wohnen acht Personen, verteilt auf vier Wohnungen. Zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr vor Ort keine Angaben machen.