Halleluja! Der Liebe Gott hatte ein Einsehen: Ambergs wichtigstes Zeiteisen ist wieder da! Die Turmuhr von St. Martin ist nach ihrer Sanierung zurückgekehrt und zeigt den Bürgern ab Ende der Woche wieder weithin sichtbar, was ihnen die Stunde geschlagen hat. Da jubelt auch der Pfarrer.

Gerüst gibt Blick wieder frei

Sowohl Franz Meiler als auch Pfarrvikar Pater Augustin Anthony von St. Martin verkündeten die frohe Botschaft am Sonntag in ihren Gottesdiensten - also neben der göttlichen die von der Uhr. Stolz und mit Freude gaben sie den Besuchern der Basilika bekannt, dass damit ein weiterer lang andauernder Zeitabschnitt der Kirchensanierung auf sein Ende zusteuert. Denn nicht nur die Uhren sind fertig, sondern auch ein großer Teil der Steinrestaurierung am Turm. Der gesamte obere Bereich ist so weit vollendet, dass seit gestern auch das Gerüst aus dieser Hälfte abgebaut werden kann.Das ist der Grund, warum die Uhren noch nicht laufen. Die Zeiger (und Zifferblätter) sind zwar wieder angebracht, stehen jedoch einheitlich an allen vier Mauerseiten auf 12 Uhr. Auf diese Weise sind sie beim Abbau des Gerüstes sozusagen geschützter und geraten nicht in Gefahr, dem Gestänge ins Gehege zu kommen, das die Arbeiter ohnehin auf engem Raum um den Turm herum Stück für Stück abnehmen und nach unten transportieren.Zwölfe hat es im übertragenen Sinn eh geschlagen für die Rückkehr von Ambergs größter und in luftiger Höhe von rund 62 Metern tickender Uhr. Zwar hat die Sanierung der Zifferblätter (seit Dezember) und Zeiger (seit September 2016) gar nicht so lange gedauert. Aber durch die rundum geschlossene Bauplane war den Ambergern der Blick auf die Zeitmesser verwehrt gewesen. Und das immerhin fast zwei Jahre lang. Insofern wird's Zeit, dass die zeitlose Phase an der Vils endet. Mit dem schrittweisen Verschwinden von Gerüst und Plane in dieser Woche ist das der Fall, kehrt sozusagen das Zeitgefühl der Amberger, die von vielen Stellen der Stadt gerne hinaufschauen, zurück. Und ab Donnerstag oder spätestens Freitag laufen die Zeiger dann laut Kirchenpfleger Josef Beer auch wieder und zeigen uns die Zeichen der Zeit.