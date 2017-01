Vom "Absturz der Kohlmeise" spricht der Landesbund für Vogelschutz in einer Zwischenbilanz zu seiner Zählaktion "Stunde der Wintervögel", bei der diese Art sechs Jahre lang den bayernweiten Spitzenplatz belegte, jetzt aber auf Rang vier abrutschte. In Amberg und der Region hält sich die Kohlmeise dagegen auf dem bisherigen Niveau. Dafür fällt auf, dass sich die Amsel hier unter die drei meistgezählten Vogelarten geschoben hat. In Amberg liegt sie gleich hinter dem Spatz als Spitzenreiter, in Amberg-Sulzbach konnten sich nur Feldsperling und Kohlmeise vor ihr platzieren. Die Zählergebnisse können noch bis 16. Januar gemeldet werden. In der Region liegt die Beteiligung aber bereits deutlich über dem Niveau des Vorjahres.

