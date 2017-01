Es wird in doppelter Hinsicht ein Weihnachtsgeschenk fürs Stadtarchiv. Nicht nur, weil der Umzug samt Einweihung noch vor dem Christfest klappen soll, sondern auch, weil das neue Domizil baulich und von seinen Nutzungsmöglichkeiten her ein Juwel ist. Sanierung und Umbau des Schießl-Stadls zum künftigen Archivstandort machen gute Fortschritte.

Mehr Platz und keine Flut

Raum-in-Raum-Konzept

Lesesaal mit neun Plätzen

Kosten und Zuschuss Bis auf die Fassadengestaltung, einige Fenster und Kleinigkeiten am Dach sind die Rohbauarbeiten am Schießl-Stadl "mehr oder weniger fertig", wie Hochbauamtsleiter Hans-Georg Wiegel informierte. Er freut sich, dass die rund 6,7 Millionen Euro teure Maßnahme, die seit Ende 2014 läuft, bisher voll im Kosten- und Zeitplan liegt. Sie wird übrigens mit Städtebaufördermitteln kräftig bezuschusst. Insgesamt 2,8 Millionen Euro fließen aus diesem Topf und reduzieren somit die Ausgaben für die Stadt. (ath)

Darüber freut sich niemand mehr als Stadtarchivar Dr. Johannes Laschinger mit seinem Team. Er hat zwar die Umzugskartons noch nicht gepackt, darf angesichts des Tempos auf der Baustelle aber langsam daran denken. Denn die Verlegung von 1,5 Regalkilometern Akten und vielen weiteren Archivbeständen ist wahrlich kein Pappenstiel. Wobei nicht allein die große Menge die Schwierigkeit darstellt, sondern vor allem die Empfindlichkeit und Bedeutung des Materials.Allein rund 3000 historisch wertvolle Urkunden lagern laut Laschinger in der Zeughausstraße - viele mit Siegeln versehen, deren Wachs teils jetzt schon nur mit Samthandschuhen angefasst werden kann. Erschütterungen beim Transport sollten da tunlichst vermieden werden. Aber das sind Details, über die sich der Archivleiter zusammen mit Transportfachleuten noch Gedanken machen muss. Grundsätzlich ist Johannes Laschinger ausgesprochen froh, dass es bald so weit ist mit der Verlegung von der Zeughausstraße auf den Paulanerplatz. Lange genug hatte auch er dafür gekämpft, dass seine Einrichtung vergrößert wird.Sie quillt schon seit über fünf Jahren aus allen Nähten, konnte teils Material gar nicht mehr annehmen, weil es nicht unterzubringen war. Das wird im Schießl-Stadl auf lange Sicht kein Problem mehr sein. Er bietet rund doppelt so viel Platz wie das bisherige Domizil, das obendrein bei jedem Vilshochwasser Gefahr lief, zumindest im Erdgeschoss überschwemmt zu werden. "Gott sei Dank wird das vorbei sein", schnauft der Archivdirektor schon mal durch, der auch das bauliche Konzept im Schießl-Stadl genial findet (der Name kommt von der einstigen Brauerei, die hier angesiedelt war). Das denkmalgeschützte Gebäude von 1615 bleibt nämlich außen und in seiner historischen Substanz vor allem mit dem dreigeschossigen Dachstuhl völlig erhalten, bekommt aber ein neues Innenleben.Das besteht aus einem Betonkörper - Fachleute sprechen auch von einem Raum-in-Raum-Konzept -, der vor allem das Magazin mit seinen Rollregalen und Schubanlagen aufnimmt. Auf zwei Etagen mit diesem hochverdichtenden System können Akten, Dokumente, Fotos, Karten und Pläne auf einer Nutzfläche von rund 600 Quadratmetern fachgerecht gelagert werden. "Da geht schon ordentlich was rein", sagt Laschinger über diese dringend nötige Expansionsfläche. Doch nicht nur das Magazin im ersten Stock und auf der Hälfte des Erdgeschosses bietet viel mehr Möglichkeiten. Im Parterre des Stadls ist auch ein archivpädagogischer Raum mit 42 Sitzplätzen vorgesehen, der künftig vor allem für Vorträge und Veranstaltungen dient (Zugang möglich durchs Tor am Paulanerplatz).Ein weiterer Clou samt dem Haupteingang liegt in einem flachen Neubau, der auf dem Grundstück neben dem Stadl hinter seiner anschließenden Mauer entstanden ist. Er nimmt neben der Verwaltung mit Büros und Funktionsräumen auch einen Lesesaal mit neun Plätzen auf. Hier können sich die Nutzer auf einer eigenen Fläche in ihre gewünschten Archivunterlagen und Studien vertiefen. (Angemerkt/Hintergrund)